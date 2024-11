Stand: 14.11.2024 15:56 Uhr Steinburg: Nach 40 Jahren Planung soll neue Straße kommen

Der Bau- und Verkehrsausschuss des Steinburger Kreistages beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Projekt "Grenzwegtrasse". Dabei geht es um den seit 40 Jahren geplanten Bau einer 2,6 Kilometer langen Verbindungsstraße von der Anschlussstelle Horst (Kreis Steinburg) an der A23 bis zur L100 am nördlichen Stadtrand von Elmshorn (Kreis Pinneberg).

Planfeststellungsverfahren wohl erst in 2026

Die ersten Gedanken zum Projekt hatte es bereits in den 80er Jahren gegeben. Seit 2019 beschäftigt sich der Verkehrsplaner der Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw), Carsten Salz, mit dem Projekt: "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Vorbereitungsarbeit leisten müssen. Das geht von der technischen Planung über Kartierung von Fauna und Flora, Schallgutachten, Emissionen und Immission." Salz geht davon aus, dass alleine das Planfeststellungsverfahren nun zwei Jahre dauern werde. Das hänge auch davon ab, wie viele Einwendungen es gegen das Straßenbau-Projekt geben wird. Am Ende des Verfahrens könnte dann 2026 das Baurecht stehen.

