Start in die Herbstsaison: Viele Zimmer in SH sind noch frei Stand: 29.09.2024 13:15 Uhr Im nördlichen Nordfriesland und auf Helgoland liegt die Auslastung der Unterkünfte laut einer Umfrage der TASH bei 50 Prozent. Aber es gibt auch Orte, wo es kaum noch Betten gibt.

Viele Hotels und Pensionen in Schleswig-Holstein sind zum Start in die Herbstsaison noch nicht ausgelastet. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage der Tourismus Agentur Schleswig-Holstein (TASH) unter den Tourismusbetrieben ergeben. Viel Platz gibt es demnach noch auf Helgoland (Kreis Pinneberg) oder im nördlichen Nordfriesland. Hier liegt die Auslastung der Unterkünfte laut der Umfrage bei etwa 50 Prozent für den Herbst. Auch in Sankt Peter Ording, Eutin und Malente ist demnach noch einiges frei.

Trend zu kurzfristigen Buchungen

Viele Betriebe hoffen der Umfrage zufolge auf Kurzentschlossene. Seit Jahren stelle man einen Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen besonders in der Nebensaison fest, erklärt Tourismusagentur-Chefin Bettina Bunge. Zu den Ausnahmen gehören die Küstenorte Lübeck-Travemünde oder auch Büsum (Kreis Dithmarschen). Hier sind laut der TASH nur noch wenige Betten frei und die Unterkünfte werden in den kommenden Tagen und Wochen eher knapp.

In den ersten Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen haben jüngst die Herbstferien begonnen. Bremen und Niedersachsen folgen als nächstes. In Schleswig-Holstein beginnen die Herbstferien erst am 21. Oktober.