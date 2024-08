Längst nicht ausgebucht: Zimmer frei zwischen Nord- und Ostsee Stand: 03.08.2024 13:58 Uhr Schleswig-Holstein ist mitten in der Hochsaison für die Tourismusbranche - die Orte an Nord- und Ostsee sind gut gefüllt. Nach Angaben der Tourismusagenturen gibt es aber immer noch freie Zimmer und Ferienwohnungen.

Auch wenn die Urlaubssaison in Schleswig-Holstein auf Hochtouren läuft, schlägt sich die angespannte Wirtschaftslage auf die Buchungszahlen nieder. Viele Urlauber sind in diesem Jahr zurückhaltender bei der Buchung von Unterkünften - ein Vorteil für diejenigen, die spontan an Nord- oder Ostsee Urlaub machen wollen.

Vor allem im Kreis Dithmarschen und dem Herzogtum Lauenburg sind noch viele Unterkünfte frei, heißt es von der Tourismus Agentur Schleswig-Holstein.

Moderate Auslastung an der Ostseeküste

Auch an der Flensburger Förde gibt es zum Beispiel noch freie Plätze - dort liegt die Auslastung momentan bei 75 Prozent. An den Wochenenden seien die Unterkünfte aber meist ausgebucht, sagte ein Sprecher der Tourismus Agentur Flensburger Förde.

An der Lübecker Bucht im Kreis Ostholstein liegt die Auslastung der Hotels und Ferienwohnungen derzeit bei 80 bis 90 Prozent. Ab dem 10. August gibt es wieder mehr freie Unterkünfte, erklärt eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht.

Nordseeinseln: Weniger Buchungen als im letzten Jahr

Doch in vielen Regionen des Landes läuft es in diesem Jahr nicht wie erhofft. So sei die Auslastung auf den nordfriesischen Inseln leicht schwächer als 2023, sagt Malte Keller vom Nordseetourismus. Das liege daran, dass die Gäste preissensibler geworden seien. Die Sylt Marketing GmbH allerdings davon aus, dass sich die Zahlen aufgrund kurzfristiger Buchungen in etwa auf Vorjahresniveau einpendeln werden.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres zählten die Tourismusbetriebe in ganz Schleswig-Holstein mehr als 15 Millionen Übernachtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2024 | 11:00 Uhr