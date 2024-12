Stand: 27.12.2024 17:17 Uhr Stadt Lübeck beendet die Ära der Faxgeräte

Zum Jahresende 2024 werden alle analogen Faxgeräte der Stadtverwaltung der Hansestadt Lübeck abgeschaltet - mit wenigen Ausnahmen. Wie die Stadt Lübeck am Freitag mitteilte, bleiben Faxgeräte künftig nur noch für den Gehörlosennotruf der Feuerwehr und der Briefwahl aktiv. Mit diesem Schritt setzt Lübeck den Beschluss des Deutschen Bundestages um, die veraltete Faxtechnologie zu beenden. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bezeichnet die Abschaltung als wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung der Stadt. Zudem betont die Stadt, dass Faxgeräte nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit entsprechen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck