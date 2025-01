Stand: 14.01.2025 08:39 Uhr Stadt Kiel zeichnet Medizinerin und Materialwissenschaftler aus

Die Professorin Claudia Baldus, Direktorin der Klinik für Innere Medizin II am UKSH, wird in diesem Jahr mit dem Kieler Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Die Medizinerin trägt nach Angaben der Stadt Kiel national wie international zur Weiterentwicklung der molekularen Leukämieforschung bei. Der Innovationspreis der Landeshauptstadt geht an Professor Rainer Adelung von der Universität Kiel. Der Materialwissenschaftler arbeitet im Bereich Industrieforschung. Der Preis wird während der Kieler Woche vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

