Stand: 25.02.2025 16:45 Uhr St. Peter Ording: Alte Strandbar "54 Grad Nord" wird abgerissen

Die alte Sportsbar "54 Grad Nord" am Ordinger Strand von St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) wird von Anfang April an abgerissen. Das teilte die Tourismuszentrale mit. Die Abrissarbeiten seien jetzt ausgeschrieben, so Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Am 11. März werde die Gemeindevertretung entscheiden, welche Firma den Zuschlag für die Abrissarbeiten bekomme. Der Rückbau werde mindestens zwei Monate dauern, weil der alte Pfahlbau schon so weit im Wasser stehe, dass nur tagsüber und nur bei Ebbe gearbeitet werden könne.

Der vollständige Rückbau der beliebten Bar sei eine Vorgabe des zuständigen Landesbetriebs für Küstenschutz. Für die Fans der Kult-Bar habe man sich eine besondere Aktion ausgedacht: 54 Pfähle vom Steg und von der mächtigen Holzkonstruktion des Pfahlbaus werden gesichert und sollen versteigert werden. Der Zeitpunkt dafür steht aber noch nicht fest.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland