Sparkassen mit weniger Krediten und mehr Gewinn aus Zinsen

Steigende Zinsen haben das Kreditgeschäft der Sparkassen in Schleswig-Holstein 2023 kräftig ausgebremst. Relevant seien zudem weiter gestiegene Preise für den Neubau und die Sanierung von Gebäuden, sagte Verbandspräsident Oliver Stolz am Dienstag in Kiel zur Jahrespressekonferenz. 2023 machten die Sparkassen im Immobiliengeschäft mit Gewerbekunden nur noch Darlehenszusagen über 890,1 Millionen Euro, das war im Vorjahresvergleich ein Minus von 48,9 Prozent. Weniger Darlehen wurden zuletzt 2014 vergeben.

Das Geschäftsvolumen der elf Sparkassen im Land blieb mit 50,8 Milliarden Euro nahezu konstant (plus 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Zinslage ermöglichte ein höheres Betriebsergebnis von 738,5 Millionen Euro - ein Plus von 69,4 Prozent. Das Jahresergebnis nach Steuern wuchs um 30,9 Prozent auf 70,7 Millionen Euro.

