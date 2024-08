Stand: 29.08.2024 15:58 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in Moordiek

Bei einem Verkehrsunfall in Moordiek (Kreis Steinburg) ist ein Motorradfahrer am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 67-Jährige auf der Landesstraße 115 eine Fahrzeugkolonne überholen wollen. Dabei übersah er, dass ein Wagen nach links abbiegen wollte und auch den Blinker gesetzt hatte.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Der Biker aus Uetersen (Kreis Pinneberg) musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht werden. Der 36-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg