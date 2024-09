Stand: 23.09.2024 16:40 Uhr Schulumzug in Herbstferien laut Stadt Norderstedt unrealistisch

Nach einem Runden Tisch, an dem unter anderem die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) beteiligt war, können die und Eltern und Verantwortliche der Grundschule Lütjenmoor aufatmen, denn ein Umzug in ein anderes Schulgebäude ist in den Herbstferien laut Stadt nicht realistisch. Gelöst hat die Stadt das eigentliche Problem damit aber noch nicht: Die benachbarte Willy-Brand-Gemeinschaftsschule braucht weiter dringend Platz. Hintergrund sind bauliche Mängel an der benachbarten Willy-Brandt-Schule. Der Umzug ist laut Stadt Norderstedt nicht vom Tisch. Wer wann wohin umziehen soll, will die Stadt als nächstes entscheiden. Sie will noch abwarten, was eine Prüfung des Bildungsministeriums ergibt. Ende der Woche soll es dazu Gespräche geben.

