Stand: 12.09.2024 17:11 Uhr Norderstedt: Weitere Untersuchungen nach Wasserschaden an Schule

In der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule in Norderstedt (Kreis Segeberg) sind bei Reparaturen nach einem Wasserschaden Zweifel an der Tragfähigkeit einer Zwischendecke aufgekommen. 13 Klassen wurden zur Sicherheit ins Home-Schooling geschickt. Jetzt sollen auch die weiteren Zwischendecken untersucht werden. Betroffen sind insgesamt zwischen 300 bis 400 Schülerinnen und Schüler. In den nächsten drei Tagen wollen Schulleitung und Stadt entscheiden, wie es weitergeht.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt