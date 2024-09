Stand: 02.09.2024 17:37 Uhr Schönes Wetter: Freibäder in Südholstein verlängern Saison

Aufgrund des momentan schönen Wetters verlängern viele der 17 Frei- und Naturbäder in Südholstein ihre Saison: Einige wollen bis Ende der Woche öffnen, ungefähr die Hälfte will zwei Wochen verlängern und vereinzelt geht der Betrieb sogar bis Ende des Monats weiter. Die Saison sei in diesem Jahr sehr durchwachsen verlaufen, sagten Mitarbeiter zu NDR Schleswig-Holstein: Das schlechte Wetter im Juni und Juli ließ die Saison erst spät starten. Die letzten beiden Ferienwochen seien dann allerdings überdurchschnittlich gut verlaufen. Welche Freibäder in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn jetzt verlängern, finden Sie in unserer Übersichtskarte.

