Schönberg: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Diebe sind in ein Einfamilienhaus in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingebrochen. Laut Polizei soll das am Montag zwischen 7.45 Uhr und 13.20 Uhr passiert sein. Denn zu dieser Zeit waren die Bewohner nicht im Haus. Die Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen. Danach durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Was die Diebe alles gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. Um den Einbruch aufklären zu können, sucht die Kriminalpolizei in Ratzeburg nun Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg