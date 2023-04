Schlickproblem: Hamburg und Schleswig-Holstein verkünden Lösung Stand: 04.04.2023 16:55 Uhr Schleswig-Holstein und Hamburg haben sich heute darauf geeinigt, dass der Schlick aus der Elbe für die kommenden zehn Jahre zum Großteil vor Helgoland verklappt wird. Das Gebiet an der Tonne E3 vor der Nordseeinsel war schon seit einiger Zeit im Gespräch. Im Dezember hatten beide Länder erklärt, dass Helgoland eine mögliche Lösung wäre.

von Laura Albus

Schon allein der Ort zeigte, dass heute etwas anders war als bei gewöhnlichen Kabinettssitzungen: Im Elbehafen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurden sowohl den Mitgliedern der Landesregierung von Schleswig-Holstein als auch des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg gezeigt, um was es geht: Energiepolitik. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Zunächst besichtigten die Politikerinnen und Politiker beider Länder das mobile LNG-Terminal, die Höegh Gannet, die derzeit das einzige derartige Terminal in der Metropolregion Hamburg ist. Und auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wollten heute vor allem eines: Einigkeit demonstrieren. Zum Beispiel bei dem ewigen Thema Elbschlick.

Elbschlick-Lösung für die kommenden zehn Jahre

Etwa 1,5 bis 2 Millionen Tonnen Schlick sind es, die in den kommenden zehn Jahren vor Helgoland verklappt werden sollen. Das Gebiet liegt laut Peter Tschentscher außerhalb des Kreislaufs, der den Schlick immer wieder zurück in die Elbe spülen würde. Man habe sich nun darauf geeinigt, dass der Elbschlick zu großen Teilen nach Schleswig-Holstein gebracht werden soll, so Tschentscher. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zeigte sich zufrieden: "Darüber zeigt sich eine Verständigung, wie hier in den nächsten zehn Jahren an der Tonne E3 Sediment abgelagert werden kann."

Einigkeit auch bei A20-Ausbau

Neben dem Ausbau der Wasserstraßen zeigten sich Peter Tschentscher und Daniel Günther zudem einig, was den Ausbau von Schienen- und Straßenverkehr betrifft. Beide betonen die Relevanz der A20, die für Schleswig-Holstein eine wichtige Ost-West-Achse sei und als Elbquerung auch das Nadelöhr Hamburg entlasten könnte.

Beim Theme Energiepolitik bekräftigten beide, weiterhin mit einer gemeinsamen Wasserstoffstrategie mehr Druck auf den Bund ausüben zu wollen und fordern unter anderem den zeitnahen Anschluss an das europäische Wasserstoffnetz. Das vom Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie geplante europäische Wasserstofffernleitungsnetz "HyPerLink III" soll von der dänischen Grenze bis südlich der Elbe verlaufen. Um vor allem die norddeutsche Industrie frühzeitig mit Wasserstoff versorgen zu können, müsse der Bund sicherstellen, dass dieses Vorhaben bis 2028 in Betrieb genommen werden könne. "Der Norden ist die Zukunftsregion für Produktion, Nutzung und die Verteilung von grünem Wasserstoff in Deutschland", so Peter Tschentscher.

