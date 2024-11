Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.11.2024 19:49 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordkirche für den Sprengel Hamburg-Lübeck, ist neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die 63-Jährige erhielt die notwendige Zweidrittelmehrheit der Synoden-Mitglieder in Würzburg im ersten Wahlgang. Sie hatte das Amt schon vor einem Jahr kommissarisch übernommen, als ihre Vorgängerin Annette Kurschus zurückgetreten war. Diese war unter Druck geraten, weil sie von von sexuellen Übergriffen eines ehemaligen Kirchenmitarbeiters gewusst haben soll. Fehrs betonte in ihrer Antrittsrede: "Wir müssen sexualisierte Gewalt in der Kirche künftig weiter gezielt aufarbeiten." Fehrs ist für die verbleibende Amtsperiode bis 2027 gewählt. Bundesweit vertritt die EKD rund 18,6 evangelische Christinnen und Christen in 12.500 Kirchengemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 19:00 Uhr

Wegen Messerstichen auf seine Ex-Freundin hat das Landgericht Flensburg einen Angeklagten zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafkammer sprach den 26-Jährigen nach Angaben eines Sprechers wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Nach Überzeugung der Kammer war der Angeklagte am 4. September 2023 in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Schleswig eingedrungen. Die damals 22-Jährige hatte sich am Vortag von dem Mann wegen Gewalttätigkeiten getrennt. Der Angeklagte holte sich daraufhin ein Messer aus der Küche und stach auf sie ein. Die Frau hatte zuvor aus Angst telefonisch die Polizei alarmiert. Die Beamten brachen die Wohnungstür auf und konnten den Mann festnehmen. Die Frau erlitt unter anderem Verletzungen an Kopf und Oberkörper und musste im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 19:00 Uhr

15 Schulen im Land für besondere Förderung des Leistungssports ausgezeichnet

Damit die Sporttalente im Land zukünftig eher erkannt und besser gefördert werden können, sind am Dienstag in Neumünster 15 weiterführende Schulen als sogenannte "Partnerschule Talentförderung" zertifiziert worden. Sie haben in den vergangen zwei Jahren ihren Sportschwerpunkt ausgebaut. Innenministerin Sütterlin-Waack betonte, das Zusammenspiel von Sport und Schule sei grundlegend für die Talente. So könnten sie sowohl im Sport als auch in der Bildung die bestmögliche Leistung erreichen. Zusätzlich wurde das Fördegymnasium Flensburg als dritte Partnerschule des Leistungssports im Land zertifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 18:00 Uhr

Weitere Informationen 15 Schulen in SH für Sporttalentförderung ausgezeichnet Bildungsministerin Prien nennt die Kooperation zwischen Schulen, Vereinen und Sportverbänden ein "gelungenes Miteinander". mehr

Prozess gegen Mitglieder der "Letzte Generation" gestartet

Am Dienstag ist in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen sechs Mitglieder der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" gestartet. Sie sind im Alter von 22 bis 61 Jahren. Im Sommer 2023 sollen fünf der sechs Angeklagten einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen mit orangener Farbe besprüht haben. Weil dabei laut Staatsanwaltschaft auch die Triebwerke beschädigt wurden, entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Neben Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung müssen sich die Angeklagten auch wegen der Störung öffentlicher Betriebe verantworten. Wenig später sollen vier der sechs Angeklagten Teile eines Sylter Golfplatzes umgegraben haben. Die Angeklagten äußerten sich am Dienstag dazu legten ihre Motivation für die Aktionen dar. Inhaltlich haben die meisten Angeklagten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in weiten Teilen eingeräumt. Ein Urteil wird am Freitag erwartet. Das Gesetz sieht für die Vergehen Geldstrafen oder eine Gefängnisstrafe von maximal zwei Jahren vor. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 18:00 Uhr

Weitere Informationen Erster Sylt-Prozess gegen "Letzte Generation" beginnt mit Aussagen Sechs Mitglieder müssen sich vor Gericht verantworten. Sie sollen ein Flugzeug mit Farbe beschmiert haben. mehr

Einsatz fürs Friesische: Verdienstorden für Volkert Faltings

In Kiel ist am Dienstag der Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein verliehen worden. Professor Dr. Volkert Faltings aus Utersum auf Föhr (Kreis Nordfriesland) erhielt den Orden für seinen langjährigen Einsatz für die friesische Sprache und Kultur. Faltings initiierte die Radiosendung "Friisk Funk" und unterrichtete bis 2015 an der "Eilun-Feer-Skuul" auf Föhr - dem einzigen Gymnasium, an dem das Abitur in Friesisch abgelegt werden kann. Neben Faltings wurden die weltbekannte Klarinettistin Sabine Meyer und Ingrid Schatz, Vorsitzende der Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup, ausgezeichnet. Der Verdienstorden wird seit 2008 verliehen und würdigt herausragende Leistungen für das Land Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 17:00 Uhr

Urteil nach Geiselnahme auf MFG 5-Gelände in Kiel: 12,5 Jahre Haft

Das Landgericht Kiel hat einen 29-Jährigen wegen Geiselnahme in zwei besonders schweren Fällen, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu 12 Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass er im September 2023 eine damals 29 Jahre alte Frau auf das ehemalige MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau verschleppt und dort festgehalten hat. Nach stundenlanger Suche hatten Spezialkräfte der Polizei die Frau in einem leer stehenden Hangargebäude gefunden und den Angeklagten festgenommen. Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 16:30 Uhr

Weitere Informationen Urteil nach Geiselnahme auf MFG-5-Gelände in Kiel: 12,5 Jahre Haft Im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige eine Frau auf das ehemalige Kasernengelände verschleppt und vergewaltigt. mehr

Investorensuche für insolventes Johanniter-Krankenhaus Geesthacht

Mehrere Investoren interessieren sich laut Sanierungsgeschäftsführung für eine Übernahme des insolventen Johanniter-Klinikums in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Die größte Herausforderung in den Verhandlungen mit potentiellen Investoren sei das Millionedefizit. Ein großes Problem der Klinik sei der Mangel an Patienten: Von 185 Betten sei ein Drittel nicht belegt. Dazu kommt: Um rentabel zu arbeiten, brauche ein Klinikum dieser Größe etwa 1.200 Geburten im Jahr. Aktuell werden aber nur 700 Babys im Jahr im Johanniter-Krankenhaus geboren. Deshalb sieht das Sanierungskonzept unter anderem attraktivere Angebote für werdende Mütter vor. Das Ziel der Sanierungsgeschäftsführung: Bis Weihnachten soll ein Investor gefunden sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 14:00 Uhr

Weitere Informationen Insolvenz von Johanniter-Krankenhaus Geesthacht Thema im Landtag Im Sozialausschuss wird am Donnerstag über die finanzielle Lage des Krankenhauses beraten. Die Klinik hatte Insolvenz beantragt. mehr

Blauzungenkrankheit: Sylter Deiche wieder frei

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) sind nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit im August die Deiche wieder frei. Das gab der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein bekannt. Ab sofort können sich Radfahrer und Fußgänger ohne Einschränkungen und Umwege auf den Deichen bewegen. Die Blauzungenkrankheit hatte Schafe, Rinder und Ziegen befallen. Durch die Sperrungen sollte der Stress auf die ohnehin geschwächten Tiere gemindert werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 13:00 Uhr

Razzia zu Hasspostings auch im Norden

Ermittler sind mit einer bundesweiten Razzia gegen Hasspostings im Internet vorgegangen. Laut Bundeskriminalamt wurden mehr als 50 Wohnungen durchsucht, auch in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Zahlreiche Beschuldigte seien festgenommen worden. Insgesamt laufen demnach mehr als 90 Verfahren. Die häufigsten Straftaten seien Volksverhetzung, Beleidigung von Personen des politischen Lebens und das Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 12:00 Uhr

Weitere Informationen Antisemitische Hasspostings: Wohnungen im Norden durchsucht Die Durchsuchungen waren Teil einer bundesweiten Aktion. Antisemitismus im Internet hat laut Ermittlern zugenommen. mehr

Elmshorn: Mutmaßliche Anschlagspläne islamistisch motiviert

Die mutmaßlichen Anschlagspläne eines 17-Jährigen aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind islamistisch motiviert gewesen. Das gab die Staatsanwaltschaft Flensburg bekannt. Es geht um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und um den Verdacht, sich zum Mord verabredet zu haben. Wie am Montag bekannt wurde, ist am 6. November ein 17-Jähriger aus Elmshorn verhaftet worden, der seitdem in U-Haft sitzt. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt nach eigenen Angaben bereits seit März dieses Jahres gegen den Mann - gemeinsam mit der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts. Demnach liegt eine erhebliche islamistische Radikalisierung des 17-Jährigen vor - wie auch konkrete Anschlagspläne. Der Teenager ist laut Staatsanwaltschaft Flensburg in Deutschland geboren und besitzt einen deutschen Pass. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 11:00 Uhr

Weitere Informationen Geplanter Anschlag: Darum wurde der Jugendliche in Elmshorn verhaftet Der 17-Jährige sitzt in U-Haft. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich "islamistisch extremistisch" radikalisiert. mehr

Wärmenetze in SH: Kommunen legen Pläne vor

Rund 30 der größeren Kommunen in Schleswig-Holstein legen in diesen Wochen ihre Wärmepläne vor. Sie geben Auskunft darüber, wo ein Wärmenetz wirtschaftlich sinnvoll erscheint und wo nicht. Bis ein Ausbau tatsächlich erfolgt, kann es dann aber noch Jahre dauern - wenn sich überhaupt ein Betreiber findet. Dort, wo keine Wärmenetze entstehen, müssen sich Hausbesitzer spätestens ab 2028 mit Alternativen beschäftigen: In Frage kommen vor allem Wärmepumpen, aber auch Pellet- und Hybridheizungen, Solarthermie und auch Erdgasheizungen, die sich auf Wasserstoff umrüsten lassen können. Dabei warnen Verbraucherschützer jedoch vor einer Kostenfalle. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Erste Wärmepläne in SH fertig, aber keine Klarheit für die Bürger Rund 30 Städte in Schleswig-Holstein haben untersucht, wo neue Fernwärmenetze entstehen könnten. Gewissheit gibt es für Hausbesitzer nicht. mehr

Schleswig-Holstein bereitet sich auf vorgezogene Neuwahlen vor

Die Diskussion über den richtigen Zeitpunkt für eine vorgezogene Neuwahl des Bundestags geht weiter - auch in Schleswig-Holstein. NDR Schleswig-Holstein hat dazu eine Reihe von Städten und Gemeinden befragt. Von einer Neuwahl, möglicherweise schon im Januar, ist offenbar wohl keine Kommune in Schleswig-Holstein so richtig begeistert. Als größte Schwierigkeit zum Beispiel für Schleswig nennt Bürgermeister Stephan Dose (SPD), rechtzeitig ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden. Trotzdem sagt Schleswig-Holsteins Landeswahlleiter Tobias Berger: "Besorgt bin ich nicht, die gesetzlichen Fristen sind im Zweifel ausreichend." Und laut Berger haben auch die Druckereien, die beispielsweise Wahlzettel drucken, signalisiert, eine Neuwahl im Januar sei machbar. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 20:00 Uhr

Weitere Informationen Neuwahlen 2025: Reicht die Zeit zur Vorbereitung der Bundestagswahl? In Berlin stehen die Zeichen auf Neuwahlen. Klappt das in SH so schnell, wie es derzeit diskutiert wird? mehr

Wetter: Stark bewölkt und etwas Regen

Heute gibt es viele Wolken, teilweise ist es trüb - vereinzelt ist mit etwas Regen oder von der Ostsee her mit Schauern zu rechnen. Später ist es vor allem im Norden meist trocken, mit Chancen auf ein wenig Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 10 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 12. November und die folgenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 20:00 Uhr