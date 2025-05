Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.05.2025 11:23 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Kiel: Erste Bombe wurde entschärft, zweite folgt

In Kiel-Meimersdorf ist am Morgen die erste von zwei Fliegerbomben problemlos entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, begann die Entschärfung um kurz nach 8:30, nach 40 Minuten war die Bombe unschädlich. Die Straßensperrungen sind hier aufgehoben, Anwohner können zurück in ihre Häuser. Ab Mittag wird dann in Kiel-Wellingdorf eine 250-Kilo-Fliegerbombe entschärft. Dafür müssen bis 12 Uhr etwa 1.300 Anwohner ihre Häuser und auch die im Sperrbereich liegenden Kleingärten verlassen. Betroffen sind mehr als 800 Haushalte in den Kieler Stadtteilen Ellerbek und Wellingdorf. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2025 11:00 Uhr

Razzia wegen illegalen Glückspiels in Pinneberg

Mehr als 300 Polizeibeamte haben am Samstagabend in Pinneberg (Kreis Pinneberg) mehrere Gaststätten wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, lag der Fokus auf einem Einkaufszentrum, in dem neun Gaststätten zeitgleich durchsucht wurden. Der Verdacht habe sich bestätigt. Mehr als 50 Spielautomaten sowie andere Beweismittel wie hochwertige Fahrzeuge, Bargeld und elektronische Speichermedien wurden laut Polizei sichergestellt. Zudem seien Waffen und Betäubungsmittel beschlagnahmt worden. Elf Personen müssen jetzt mit weiteren Ermittlungen rechnen, hier geht es um den Verdacht des illegalen Aufenthalts in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2025 11:00 Uhr

Buckelwal am Strand von SPO entdeckt

Einen etwa zehn Meter langen Buckelwal haben Mitarbeiter der Tourismuszentrale St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) am Samstagmorgen am Strand entdeckt. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mit. Der verweste Kadaver des Walbullen wurde von einer Fachfirma noch am selben Tag in einen Container gehoben und abtransportiert. Die sterblichen Überreste sollen nun in Hannover an der Tierärztlichen Hochschule wissenschaftlich untersucht werden. Zuvor hatte ihn ein Seehundjäger vor Ort vermessen und erste Proben genommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2025 11:00 Uhr

Holstein Kiel steigt aus 1. Fußball-Bundesliga ab

Nach einer Saison steigt Holstein Kiel aus der 1. Fußball-Bundesliga ab. Nach einer 1:2 (1:1)-Niederlage am Sonnabend gegen den SC Freiburg steht die Mannschaft bereits vor dem Saisonfinale als Absteiger fest. Weil der 1. FC Heidenheim bei Union Berlin einen 3:0 (1:0)-Erfolg feierte, beträgt der Rückstand des Teams von Trainer Marcel Rapp auf die Württemberger, die Relegationsplatz 16 belegen, uneinholbare vier Punkte. Damit wird die Auswärtspartie am kommenden Sonnabend bei Borussia Dortmund die Kieler Abschiedsvorstellung aus der 1. Bundesliga sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 11:00 Uhr

Demos gegen Rechtextremismus in Kiel, Flensburg, Lübeck und Schleswig

In Kiel, Flensburg, Lübeck, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hamburg gehen heute Menschen auf die Straße, um sich gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot auszusprechen. Auch in vielen anderen deutschen Orten laufen Demonstrationen zu diesem Thema. Dazu aufgerufen hat ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die zentrale Kundgebung findet am Nachmittag vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 10:00 Uhr

SPD SH wählt Midyatli erneut als Landesvorsitzende

Auf einem Parteitag in Husum (Kreis Nordfriesland) haben die Delegierten der SPD Schleswig-Holstein Serpil Midyatli als Landesvorsitzende wiedergewählt. Sie erreichte allerdings nur 61,1 Prozent der Delegiertenstimmen. Von 201 Delegierten stimmten 123 für die Parteichefin, 65 stimmten mit Nein und 13 enthielten sich. Stellvertreter Ulf Kämpfer wurde mit 78,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Noch in diesem Jahr sollen die Mitglieder entscheiden, wer von den beiden Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 wird. Auf den weiteren Stellvertreterposten wurde Maybrit Venzke gewählt. Zuvor hatten die Delegierten mit großer Mehrheit dem Leitantrag des Landesvorstands zugestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 10:00 Uhr

Tödlicher Streit in Neumünster: Mann sitzt in U-Haft

Nach einem tödlichen Streit in Neumünster sitzt nun ein 39 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft - wegen Totschlags. Am Freitagabend war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, der tödlich endete. Nach Angaben der Polizei gerieten um kurz nach 22 Uhr ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger aneinander. Der 34-Jährige starb bei der Auseinandersetzung. Der andere Mann wurde festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Sonne satt

Heute Nachmittag gibt es viel Sonnenschein, daneben stellenweise lockere Wolkenfelder. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Puttgarden, 17 Grad in Schwentinental (Kreis Plön) und 21 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2025 11:00 Uhr

