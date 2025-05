Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 07.05.2025 07:37 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 7. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

185 Millionen Jahre alter Fischsaurier im Zoologischen Museum Kiel

Das Zoologische Museum in Kiel bekommt heute einen 800 Kilo schweren Fischsaurier geliefert. Das Fossil ist rund 185 Millionen Jahre alt, sein Skelett ist eingebettet in Gestein. Der Saurier ist knapp vier Meter lang. Deshalb muss das neue Exponat mit einem Kran in die Ausstellungsräume gehoben werden. Zu sehen gibt es die neue Dauerleihgabe aus dem Naturhistorischen Museum Braunschweig voraussichtlich ab Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2025 07:00 Uhr

Uetersen: Trinkwasser wird in mehreren Straßen abgestellt

In Uetersen im Kreis Pinneberg wird heute in mehreren Straßen das Trinkwasser abgestellt. Grund sind dringend notwendige Arbeiten am Versorgungsnetz, teilte das zuständige Unternehmen "Holstein Wasser" mit. Es gibt eine Notversorgung mit Trinkwasser in der Marktstraße. Die Arbeiten dauern von 8 Uhr bis 16 Uhr. Die betroffenen Bereiche liegen im Westen der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2025 07:00 Uhr

Wartung am Hamburger Flughafen: Mehr Fluglärm über Norderstedt

In den kommenden 14 Tagen müssen sich Menschen aus Norderstedt (Kreis Segeberg) auf mehr Fluglärm einstellen. Ab heute wird nach Angaben des Hamburger Airports eine von zwei Start- und Landebahnen gesperrt und aufwendig gewartet. Starts und Landungen über Norderstedt nehmen damit deutlich zu. Im vergangenen Jahr zählte der Hamburger Flughafen 130.000 Starts und Landungen. Das hat Spuren hinterlassen, zum Beispiel schwarzen Gummiabrieb von Flugzeugreifen oder abgenutzte Markierungen. Beides ist laut Flughafen für einen sicheren Flugbetrieb schlecht. Deswegen müssen die Bahnen einmal im Jahr gereinigt und instand gesetzt werden, heißt es von den Verantwortlichen. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Einige Wolken, später mehr Sonne

Heute ziehen einige Quellwolken durch und nur im Norden zeigt sich die Sonne länger. Es bleibt dabei überwiegend trocken; nur ab und zu kann es mal regnen. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 17 Grad in Viöl (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, gelegentlich böiger Wind aus Nordost bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2025 07:00 Uhr

