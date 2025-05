Stand: 07.05.2025 06:37 Uhr Grünes Licht für Studiengang "Soziale Arbeit" an der FH Westküste

Der Hauptausschuss des Kreises Dithmarschen hat am Dienstagabend (6.5.) einer gemeinsamen Absichtserklärung vom Land zugestimmt, der den Studiengangs "Soziale Arbeit" an der Fachhochule Westküste (FHW) in Heide sowie den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg aufbauen soll. Der soll im Wintersemester 2026/2027 starten, sechs Semester dauern und zu einem Bachelor-Abschluss führen. Der Studiengang soll auf dem Campus der Hochschule in Heide aufgebaut werden. Teile des Unterrichts sollen aber auch bei Praxispartnern in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland stattfinden. 50 Studierende sollen pro Hochschuljahr beginnen können, die Kosten von schätzungsweise 688.000 Euro pro Jahr sollen von den Kreisen und vom Land kommen.

