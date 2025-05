Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.05.2025 12:07 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 4. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

A24 bei Gremersdorf: Pferde auf Fahrbahn eingefangen

Am Sonntagvormittag sind auf der A24 bei Gremersdorf (Kreis Ostholstein) nach Angaben der Polizei vier Pferde auf der Autobahn umhergelaufen. Autofahrer wählten den Notruf. Die A24 wurde kurzzeitig voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst rückten an und konnten die Tiere schnell wieder einfangen. Zum Teil seien die Pferde auch von selbst bei der Anschlussstelle Gremersdorf wieder heruntergelaufen. Sie sind nun unverletzt wieder in Obhut des Pferdehalters. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 12:00 Uhr

Kleingärten immer beliebter

Kleingärten sind in Schleswig-Holstein offenbar voll im Trend. Die Nachfrage sei groß, berichtet der Landesverband der Kleingartenvereine auf NDR Nachfrage. Besonders gefragt sind die Kleingartenanlagen demnach an Nord- und Ostsee und am Hamburger Rand in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Dort könne es laut Landesverband zu zwei bis drei Jahren Wartezeit kommen. Manche Vereine haben die Wartelisten deshalb sogar schon geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 12:00 Uhr

Unfall auf A24

Die A24 zwischen Reinbek und Witzhave im Kreis Stormarn in Richtung Berlin war nach einem Unfall in der Nacht stundenlang gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist eine Frau gestorben. Laut einem Sprecher handelt es sich vermutlich um eine Fußgängerin. Es habe einen Zusammenstoß mit einem Auto gegeben - nähere Umstände sind aber noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Lübeck: Straßensperrungen wegen Kirchturm-Reparatur

In der Innenstadt von Lübeck sind die Breite Straße und Abschnitte des Kobergs aktuell noch bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Kirchturmspitze von St. Jacobi. Auf 107 Metern Höhe arbeiten Kletterer seit dem frühen Morgen an Schäden unterhalb der Turmkugel. Die waren laut Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg vergangene Woche bei Routinekontrollen entdeckt worden. Die Straßensperrungen sollen laut Kirchenkreis aber nicht die Anwohnenden betreffen. Wer sein Haus betreten oder verlassen will, kann dies weiterhin tun. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 09:00 Uhr

Weitere Informationen St. Jakobi: Teile der Kupferverkleidung in Turmkugel aufgebrochen Aktuell ist die Kirche außerdem für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch die Glocken werden nicht geläutet. mehr

Museumshafen Flensburg: Eigner des gesunkenen Bootes noch nicht gemeldet

Im Museumshafen Flensburg ist am Sonnabend ein historisches Segelboot aus Holz gesunken. Nur die Mastspitze ragt noch heraus. Warum das Boot sank, ist laut Polizei noch unklar. Der Eigner habe sich noch nicht gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Am Sonnabend hatte sich eine Art Ölfilm auf der Ostsee im Hafen gebildet. Das Treibstoffgemisch habe sich aber selbst verflüchtigt, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 09:00 Uhr

Weitere Informationen Historisches Segelboot sinkt im Flensburger Museumshafen Der einstige Fischkutter "Na Rovie Rust" sank innerhalb kurzer Zeit. Laut Polizei war niemand an Bord. mehr

Unfall auf B77 bei Jahrsdorf

Auf der B77 bei Jahrsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der vergangenen Nacht ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war an dem Unfall kein anderes Fahrzeug beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der junge Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die B77 war drei Stunden lang zwischen Jahrsdorf und Hohenwestedt voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolkig, gelegentliche Schauer

Am Tag bleibt es wolkig. Ab dem Nachmittag kann es gelegentlich zu Schauern kommen. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Zwischendurch gibt es auch Aufheiterungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in Rendsburg und 15 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 4. Mai und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2025 | 10:00 Uhr