Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.05.2025 11:09 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 3. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zu wenig Medizinische Fachangestellte stellten Praxen vor Problem

Weil es zu wenig Medizinische Fachangestellte (MFA) gibt, haben viele Fachärzte in Schleswig-Holstein ein Problem. Aus diesem Grund sind beispielsweise in der Praxis von Lungenfacharzt Dr. Tahsin Balli in Elmshorn im Kreis Pinneberg bestimmte Untersuchungen nicht mehr möglich. Laut Verband medizinischer Fachberufe e.V. ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Medizinischen Fachangestellten in Schleswig-Holstein zwischen 2016 und 2024 zwar um rund zehn Prozent gestiegen. Jedoch sind dabei vor allem mehr MFA in Teilzeit hinzugekommen. In Schleswig-Holstein liegt die Teilzeitquote sogar bei 53 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein fordert, den Beruf attraktiver zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2025 11:00 Uhr

AfD gesichert rechtsextremistisch: Politiker aus Schleswig-Holstein reagieren

Nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat, gibt es Reaktionen aus Schleswig-Holstein. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli erklärte, jetzt habe man schwarz auf weiß, was man schon vorher wusste - die AfD gefährde die Demokratie. Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Christopher Vogt, sagte, die Partei habe sich immer weiter radikalisiert und werde bundesweit vom völkischen Flügel dominiert. Der Landesvorsitzende der AfD, Kurt Kleinschmidt, betonte, dass sein Landesverband nicht im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde. Die Neubewertung sei eine politisch motivierte Vorgehensweise. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen AfD gesichert rechtsextremistisch: Politiker im Norden für Verbot Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat keine Zweifel mehr, dass die gesamte Partei rechtsextremistisch ist. Die AfD im Norden reagiert empört. mehr

Neustadt: Gedenken an die Opfer der "Cap Arcona"

In Neustadt (Kreis Ostholstein) ist am Samstagvormittag an die Opfer der "Cap Arcona" erinnert worden: Vor 80 Jahren starben mehr als 7.000 Menschen in der Lübecker Bucht. Britische Tiefflieger hatten mehrere Schiffe dort angegriffen und versenkt - darunter die "Cap Arcona". An Bord waren Gefangene aus Konzentrationslagern. Auf dem Cap-Arcona-Ehrenfriedhof in Neustadt sind mehr als 600 der Opfer beigesetzt worden. Im Anschluss an das Gedenken erfolgt der erste Spatenstich für ein neues Cap-Arcona Dokumentationszentrum. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen Tragödie vor 80 Jahren: Bomben treffen "Cap Arcona" Am 3. Mai 1945 versenken die Briten das Passagierschiff und den Frachter "Thielbeck". An Bord sind keine deutschen Truppen, sondern KZ-Häftlinge. mehr

Holstein Kiel hofft auf Klassenerhalt

In der Fußball-Bundesliga tritt Holstein Kiel am Sonntag um 15.30 gegen den FC Augsburg an. Aktuell liegt die KSV mit nur 22 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt bei Holstein Kiel nach dem 4:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Mit drei Siegen können die Kieler noch auf 31 Zähler kommen. Das reichte in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielzeiten allerdings nie zum direkten Klassenerhalt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen "Angespannt, aber nicht nervös": Holstein Kiel in Augsburg gefordert Die Hoffnung lebt bei Holstein Kiel. Aber um den Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen, müssen Siege her. Die Konkurrenz spielte am Freitagabend mit. mehr

Das Wetter: Wolken, etwas Sonne

Heute Nachmittag gibt es viele Wolken. Regional lockert es auf - auch die Sonne zeigt sich. Zum Abend hin gibt es von Nordfriesland und der Nordsee her gebietsweise Regen, zwischen Ostholstein und dem Lauenburgischen bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 17 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 3. Mai und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2025 | 11:00 Uhr