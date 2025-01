Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 30.01.2025 07:41 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 30. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Habeck-Befragung zu Northvolt im Bundestagsausschuss bleibt geheim

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Mittwoch von den Abgeordneten im Haushaltsausschuss des Bundestages zur geplanten Northvolt-Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) befragt worden. Hintergrund ist die Frage, ob die staatlichen Kredite für Northvolt zu risikoreich gewesen sind. Doch die Bundesregierung hatte den Tagesordnungspunkt als vertraulich eingestuft - das bedeutet, die Öffentlichkeit darf nicht informiert werden, weil das den Interessen von Bund oder den Ländern schaden könnte. Die Mitglieder des Haushaltsausschusses dürfen sich nicht öffentlich äußern. Nur soviel: Der Bundesrechnungshof werde den Vorgang eingehend prüfen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:00 Uhr

Schenefeld: Mutmaßliche Geldautomatensprenger vor Gericht

Vor dem Jugendgericht in Schenefeld (Kreis Pinneberg) beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden 19-Jährigen im Einkaufszentrum in Schenefeld Ende April vergangenen Jahres zwei Geldautomaten gesprengt haben. Zum Bargeld führte sie das allerdings nicht. Denn: die Tresore in den Automaten blieben trotz Explosion verschlossen. Im Einkaufszentrum entstand allerdings ein Trümmerfeld - der Sachschaden soll laut Staatsanwaltschaft bei mehr als einer Million Euro liegen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schenefeld Einen Automaten haben die Täter in der Nacht zu Montag gesprengt, und einen zweiten aufgehebelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. mehr

Toiletten an Bahnhöfen in Schleswig-Holstein ein Problem

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert zusätzliche funktionierende und saubere Toiletten in den Zügen und Bahnhöfen in Schleswig-Holstein. Laut Bahn AG gibt es im Land 136 aktive Bahnhöfe und Haltepunkte. Lediglich zehn davon haben eine Toilettenanlage. ProBahn kritisiert, dass die Sauberkeit oft zu wünschen übrig lässt. Weiterer Kritikpunkt ist die Anzahl der Zugtoiletten. Der Sprecher des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (NAH.SH), Dennis Fiedel, hält das Angebot von durchschnittlich einer Toilette je 120 Fahrgäste für ausreichend - räumt aber ein, dass das nur gilt, wenn die Toiletten funktionierten. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Öffentliche Toiletten auf Zugreisen - oft keine saubere Geschichte Öffentliche Toiletten sind in Schleswig-Holstein oft verdreckt oder einfach nicht vorhanden. Ein NDR Reporter wagt den Selbsttest. mehr

RB82: Zugausfälle zwischen Nemünster und Bad Segeberg

Auf der Zugstrecke von Neumünster nach Bad Segeberg (Kreis Segeberg) fahren heute früh bis etwa 8.30 Uhr keine Züge. Das teilte die Nordbahn mit. Hintergrund ist, dass auf der Linie RB82 kurzfristig Personal ausfällt. Die Fahrten werden zwar durch Busse ersetzt, die Fahrtzeit verlängert sich dadurch aber um etwa eine halbe Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 06:00 Uhr

Landtag: Haushalt für 2025 beschlossen

Mit den Stimmen von CDU, Grünen und SSW hat der Schleswig-Holsteinische Landtag am Mittwoch den Haushalt für 2025 verabschiedet. SPD und FDP votierten dagegen. Der Etat sieht Einnahmen in Höhe von 16,7 Milliarden Euro und Ausgaben von 17,9 Milliarden Euro vor. Es fehlt deutlich mehr als eine Milliarde Euro. Die Lücke soll überwiegend durch Kredite geschlossen werden. Die Koalition will nach eigenen Angaben unter anderem mehr als 217 Millionen Euro einsparen, beispielsweise bei der Unterbringung Geflüchteter oder der Städtebauförderung. Die Opposition nutzte die Aussprache für deutliche Kritik an der Landesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 20:00 Uhr

Weitere Informationen Hohe Neuverschuldung: Landtag beschließt Haushalt für 2025 Der Etat sieht Einnahmen in Höhe von 16,7 Milliarden Euro und Ausgaben von 17,9 Milliarden Euro vor. Die Lücke soll durch Kredite geschlossen werden. mehr

Das Wetter: Stark bewölkt und oft trocken

Am Donnerstag ist es stark bewölkt. Hier und da kann es vor allem am Nachmittag im Süden des Landes ein wenig Regen geben, nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal bleibt es häufiger trocken. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad im Herzogtum Lauenburg bis 7 Grad an der dänischen Grenze (Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer, von Südwest auf West bis Nordwest drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 29. Januar und die kommenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 08:00 Uhr