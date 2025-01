Stand: 28.01.2025 15:39 Uhr Mehr als 5.500 Holstein-Fans reisen am Wochenende nach München

Am Sonnabend machen sich mehr als 5.500 Fans von Holstein Kiel auf den Weg nach Bayern, wie der Verein selbst mitteilt. Sie wollen ihre Mannschaft gegen den FC Bayern München unterstützen. Beim Auswärtsspiel erleben die Kieler Fans dann auch ein neues Projekt in der Fußball-Bundesliga. Die Schiedsrichter werden dort die Entscheidungen des Video-Assistenten erstmals per Durchsage den Zuschauern im Stadion erklären. Das Projekt wird in insgesamt neun ausgewählten Arenen ausprobiert. Vorbild sind die sogenannten Public Announcements beim Eishockey oder beim American Football.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel