Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 23.01.2025 07:52 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 23. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Mehrere Demokratie-Demos in Schleswig-Holstein

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl wollen zahlreiche Bündnissen im ganzen Land für Demokratie und Menschlichkeit auf die Straße gehen. Am Freitagnachmittag gibt es in Marne (Kreis Dithmarschen) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) jeweils um 17 Uhr Lichterzüge durch die Innenstadt. Am Sonnabend hat ein Bündnis in Neumünster eine Kundgebung für Toleranz und Vielfalt angemeldet - als Reaktion auf eine Veranstaltung der AfD, die unter anderem vor einer Unterkunft für Geflüchtete stattfinden soll. Die Polizei rechnet jeweils mit etwa 500 Teilnehmenden. Am Montag gibt es mehrere Veranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, unter anderem eine Menschenkette vor dem Kieler Opernhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:00 Uhr

Unfall mit Linienbus zwischen Tangstedt und Hasloh

Zwischen Tangstedt und Hasloh im Kreis Pinneberg hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Dort war laut Polizei ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, Passagiere waren nicht an Bord. Wegen der Bergung des Busses war die Kreisstraße 6 mehr als vier Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 07:30 Uhr

Todesfall in Wedel: Polizei ermittelt

Nach dem Tod eines Mannes in Wedel im Kreis Pinneberg ermittelt nun die Polizei. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) hatten Beamte den Mann am Mittwochmittag verletzt in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er. Wodurch der Mann die schweren Verletzungen erlitt, will die Polizei jetzt herausfinden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 07:00 Uhr

Wird die Meerwasser-Wärmepumpe in Flensburg zum Millionengrab?

Die gerade erst bestellte Meerwasser-Wärmepumpe der Stadtwerke Flensburg sorgt für Diskussionen. Die Anlage, die ab 2027 Kohle und Erdgas ersetzen soll, soll ein umstrittenes Kältemittel nutzen. Laut Umweltbundesamt wird in der EU über ein Verbot diskutiert. Der synthetische Stoff R1234ze sei zwar nicht besonders klimaschädlich, aber schwer abbaubar. Unklar ist, ob und wie lange die Anlage bei einem Verbot weiterbetrieben werden kann. DIe Stadtwerke hoffen, bald einen Ersatz für das Mittel zu finden. In der Meerwasser-Wärmepumpe im dänischen Esbjerg wird zum Beispiel CO2 verwendet, das in diesem Zusammenhang als unkritisch gilt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 06:00 Uhr

Grundsteuer für einige Hausbesitzer in SH sehr teuer

Für viele Schleswig-Holsteiner wird die Grundsteuer wohl teurer als gedacht. Betroffen sind laut Steuerzahlerbund unter anderem Eigentümer von älteren Häusern, an denen nie viel gemacht wurde und für die deshalb bisher sehr alte Grundstückswerte galten, die nie angepasst wurden. Der Steuerzahlerbund berichtet zum Beispiel von einem Fall, in dem der Grundsteuerbetrag von 160 Euro auf jetzt 640 Euro pro Jahr gestiegen ist. Aber auch Eigentümer, die besonders große Grundstücke oder Immobilien in guter Lage haben, müssen laut Experten mehr bezahlen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Schauer mit zeitweise Schneeregen

Der Tag startet mit Regen, teils Schneeregen, stellenweise ist auch nasser Schnee möglich. Meist ziehen diese bis zum Vormittag über den Osten ab. Anschließend gibt es neben trockenen Abschnitten, vielen Wolken und vorübergehenden Auflockerungen von der Westküste her gelegentlich noch Schauer. Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 6 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind mit phasenweise starken Böen, an der See weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 06:00 Uhr

