Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.01.2025 07:44 Uhr

Messerangriff in Kiel: Gericht erlässt Haftbefehl gegen zwei 18-Jährige

Nach dem Messerangriff auf einen 13-jährigen Jungen in Kiel-Hassee hat ein Gericht am Dienstagabend zwei Haftbefehle erlassen. Laut Polizei müssen zwei 18-jährige Männer in Untersuchungshaft. Die fünf anderen Tatverdächtigen, darunter eine Frau, durften nach Hause, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Jugendlichen sollen am vergangenen Sonntag den 13-jährigen unter einem Vorwand aus seiner Wohnung gelockt haben. Bei einem anschließenden Streit stach laut Polizei eine Person mit einem Messer auf den Jungen ein. Er wurde lebensgefährlich verletzt und liegt auf der Intensivstation. Lebensgefahr besteht nicht mehr. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 07:00 Uhr

Rastorf: Feuerwehr löscht seit 3 Uhr brennende Mehrzweckhalle

In Rastorf (Kreis Plön) brennt seit dem frühen Mittwochmorgen ein Mehrzweckgebäude in der Straße Hohenberg. Laut Polizei stehen Wohnräume, ein Firmengebäude und ein Clubheim in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Löscharbeiten schwierig, der Brand sei aber unter Kontrolle. Die angrenzende Bundesstraße 202 ist wegen der Löscharbeiten zwischen Wittenberger Passau und Rastorfer Passau gesperrt - voraussichtlich noch bis mindestens 10 Uhr. Verletzt wurde bislang niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Wegen des Feuers werden Anwohner im Bereich der Straße Hohenberg sowie in den umliegenden Gemeinden gebeten, Fenster und Türen nicht zu öffnen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 06:00 Uhr

#NDRfragt: Viel Skepsis an Bau von Northvolt-Fabrik bei Heide

Viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner glauben offenbar nicht mehr an den Erfolg der Batteriefabrik Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Das ist das Ergebnis einer nicht-repräsentativen Umfrage von #NDR fragt. 46 Prozent der Befragten halten es demnach für unwahrscheinlich, dass die Fabrik in Dithmarschen überhaupt noch komplett fertig gebaut wird. 21 Prozent sogar für sehr unwahrscheinlich. Die großen wirtschaftlichen Probleme und die Negativ-Schlagzeilen rund um die Northvolt-Batteriefabrik in Nord-Schweden werden als Gründe genannt. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken, später Schneeregen möglich

Am Mittwoch ist es wolkig bis stark bewölkt, teilweise trüb - vorübergehend sind Auflockerungen oder Aufheiterungen möglich. Zum Abend hin zieht bei dichten Wolken von der Westküste und Elbe her gebietsweise Regen auf, teils auch Schneeregen. Die Höchstwerte erreichen 2 Grad in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) und 4 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Dazu weht ein schwacher, an der See mäßiger, teils frischer Wind aus Südost bis Süd. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 06:00 Uhr

