Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.01.2025 07:20 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:



Haushalt: CDU und Grüne planen Notkredit, FDP möchte den streichen

Nachdem die Landesregierung ihren Etatentwurf und die Nachschiebeliste vorgelegt hatte, haben nun die Fraktionen eigene Anträge vorgestellt. Während CDU und Grüne erneut mit einem Notkredit planen, will die FDP diesen streichen. Aus Sicht der FDP hat die Landesregierung viel Puffer eingebaut in den Haushalt, es gebe viel Luft, so Finanzpolitikerin Krämer. Die FDP möchte zudem mehr Mittel für den Straßenbau ausgeben und geplante Kürzungen bei den Kommunen für die Städtebauförderung zurücknehmen. Die Fraktionschefs von CDU und Grünen halten den Etatentwurf für seriös. Ursprünglich geplante Kürzungen, unter anderem bei der psychosozialen Prozessbegleitung oder familienunterstützende Maßnahmen im Justizvollzug wollen sie zurücknehmen. Um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, wollen die regierungstragenden Fraktionen weitere 3,5 Millionen Euro bereitstellen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 07:00 Uhr

Erste Kommunen verschicken neue Grundsteuerbescheide

Erste Kommunen in Schleswig-Holstein verschicken die neuen Grundsteuerbescheide. Darunter sind beispielsweise Norderstedt oder Elmshorn (Kreis Pinneberg). Zum ersten Mal nach der Grundsteuer-Reform greift in den Bescheiden die neue Berechnungsart. Rainer Kersten vom Steuerzahlerbund in Schleswig-Holstein geht bisher davon aus, dass die allermeisten Eigentümer im Land ähnlich viel Grundsteuer zahlen müssen wie vorher. Große Kostensteigerungen erwartet er nur in besonderen Einzelfällen. Grundsätzlich gilt: Wer seinen Grundsteuerbescheid in diesen Tagen im Briefkasten hat, muss auch bezahlen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 06:00 Uhr

Neujahrsempfang der IHK zu Lübeck: Ohne starke Wirtschaft keine Sicherheit

Beim traditionellen Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck (IHK) haben Wirtschaftsexperten am Mittwochabend die Themen Wachstum und Sicherheitspolitik in den Fokus genommen. In die Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) waren 1.500 Gäste geladen - darunter auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) oder Finanzministerin Silke Schneider (Grüne). Die deutsche Wirtschaft wird auch im Jahr 2025 voraussichtlich nicht wachsen, mahnt Präses der IHK, Hagen Goldbeck, die Politik. Sie müsse im Bund nachhaltige Reformen in der Wirtschaftspolitik einleiten. Als Gastrednerin betonte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Mitglied im europäischen Parlament, in ihrer Rede, dass man Menschen vor allem das Gefühl von Sicherheit geben müsse. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 06:00 Uhr

Verwaltungsgebühren verhindern: Studierende aus SH demonstrieren in Kiel

In Kiel wollen am Donnerstagmittag Studierende aus ganz Schleswig-Holstein gegen die geplante Einführung von Verwaltungsgebühren demonstrieren. Dazu hatte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universiät Kiel aufgerufen. Die Polizei erwartet rund 600 Teilnehmende. Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studierende künftig jedes Semester 60 Euro zusätzlich bezahlen sollen, um so die Verwaltung der Hochschulen zu finanzieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Stark bewölkt, oft trocken, später Auflockerungen möglich

Heute ist es stark bewölkt, gebietsweise neblig-trüb, kaum Sprühregen, oft trocken. Im Tagesverlauf gibt es stellenweise ein paar Wolkenlücken oder Aufhellungen. Maximal 5 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 6 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 07:00 Uhr

