Kiel: Studierende demonstrieren gegen höhere Gebühren Stand: 16.01.2025 15:03 Uhr Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studierende künftig pro Semester 60 Euro mehr zahlen sollen. Dagegen demonstrierten am Donnerstag Studierende aus ganz Schleswig-Holstein in Kiel.

Ursprünglich hatte die Polizei rund 600 Teilnehmer erwartet. Doch es wurden deutlich mehr - laut Polizei insgesamt 1.500 Menschen. Die Studierenden sind am Donnerstag aus ganz Schleswig-Holstein gekommen, um in Kiel gegen die vom Land geplante Einführung von Verwaltungsgebühren zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Kiel.

Straßensperrungen in Kiel

Der Demozug verlief vom Audimax bis zum Landtag, wo die Abschlusskundgebung geplant war. Laut Polizei verliefen die Proteste friedlich. Um 15 Uhr war die Demonstration beendet. Der Düsternbrooker Weg ist zwischen Luisenweg und Karolinenweg noch bis 16 Uhr komplett gesperrt.

Ministerium plant eine Verwaltungsgebühr von 60 Euro pro Semester

Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studierende künftig jedes Semester 60 Euro mehr bezahlen sollen - um so die Verwaltung der Hochschulen zu finanzieren. Ein Vertreter des Ministeriums erklärte auf der Kundgebung, dass man an den Plänen festhalten wolle. Die Studierendenschaften in Schleswig-Holstein kritisieren, dass damit die einkommensschwachen Studierenden belastet werden.

