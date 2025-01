Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 09.01.2025 07:08 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



A21 bei Bad Oldesloe nach Lkw-Unfall wieder frei

Die A21 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in Richtung Kiel ist seit der Nacht wieder frei. Die Autobahn war 24 Stunden lang teilweise gesperrt. In der Nacht auf Mittwoch war dort ein Lkw verunglückt, der Schweinehälften geladen hatte. Er war in die Mittelleitplanke gekracht, hatte diese durchbrochen und war umgekippt. Die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen blockiert und voll gesperrt. Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 07:00 Uhr

Ermittlungen: Beamte sollen Mann geschlagen haben

Die Polizei Kiel ermittelt derzeit intern gegen zwei Beamte. Laut Staatsanwaltschaft stehen sie unter dem Anfangsverdacht, einen 28-Jährigen unrechtmäßig durchsucht und geschlagen zu haben. Im Januar 2023 waren zwei Polizisten zu einer Schlägerei in der Kieler Schöneberger Straße gerufen worden, fanden aber nur den damals 26-Jährigen vor. Der verweigerte die Untersuchung der Beamten. Der heute 28-jährige Kieler landete anschließend selbst vor Gericht, weil die Beamten ihn ihrerseits wegen eines tätlichen Angriffs anzeigten. Das Kieler Amtsgericht sprach ihn jedoch frei, nachdem sein Anwalt bei der Verhandlung im Juli ein Video eines Anwohners vorgelegt hatte. Das Video zeigt, wie die Polizisten den Mann schlagen. Er trug eine Nasenbeinfraktur und Schürfwunden im Gesicht davon. Ob die Anwendung von Gewalt rechtmäßig und angemessen war, soll jetzt ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 07:00 Uhr

Restaurant in Geesthacht brennt

In Geesthacht im Kreis Herzogtum-Lauenburg brennt ein Restaurant. Das Gebäude stehe komplett in Flammen, berichtet die Feuerwehr. Die Löscharbeiten laufen seit dem frühen Morgen. Rund 40 Einsatzkräfte sind vor Ort. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 07:00 Uhr

Union streitet wegen Schwarz-Grün: Ministerpräsident Günther meldet sich

Zwischen CDU und CSU wird der Ton im Bundestagswahlkampf rauer: konkret zwischen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU). Es geht um ein mögliches Bündnis zwischen der Union und den Grünen nach der Bundestagswahl. Söder hat ein solches Bündnis wiederholt ausgeschlossen. In der ZDF-Sendung Markus Lanz warf Ministerpräsident Günther Söder am Dienstag vor, die Debatte mit sich selbst zu führen. Söder selbst konterte, wer anderen Ratschläge gebe, sollte sich am besten selbst daran halten. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 07:00 Uhr

Das Wetter: Regen, Schneeregen, Schnee

Heute gibt es viele Wolken, wenig Sonne. An der Nordsee kommt Regen und Schneeregen runter. Im äußersten Süden und Südosten des Landes kann es am Nachmittag zeitweise auch schneien, zum teil vermischt mit Regen. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 5 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 06:00 Uhr

