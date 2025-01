Neujahrsempfang der Landesregierung: Günther wirbt für Optimismus Stand: 09.01.2025 18:30 Uhr Ministerpräsident Günther hat am Donnerstagabend zum Neujahrsempfang nach Reinbek geladen. Veränderungsbereitschaft und der Glaube an die Zukunft sind seiner Meinung nach maßgeblich für den Erfolg des Landes.

Rund 220 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen und Gesellschaft kamen am Donnerstagabend zum Neujahrsempfang ins Schloss Reinbek (Kreis Stormarn). Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, man habe viele Gründe in Schleswig-Holstein, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. "Es sind herausfordernde Zeiten, aber die Innovationen und der Zusammenhalt bei uns im Land sind gute Voraussetzungen, um diese Zeiten bestmöglich zu gestalten und Chancen zu nutzen."

Günther: Politik solle Rahmenbedingungen für Fortschritt gestalten

Eines der Themen, die Günther ansprach, war der Klimawandel. In Schleswig-Holstein verstehe man Klimaneutralität nicht nur als ökologische Notwendigkeit, sondern auch als wirtschaftlich große Chance, sagte er. "Fortschritt ist der Schlüssel, viele große Probleme zu lösen. Deshalb ist es Aufgabe der Politik, möglichst gute Rahmenbedingungen für den Fortschritt zu gestalten", so der Ministerpräsident. Für ihn sind die Veränderungsbereitschaft und der Glaube an die Zukunft maßgeblich für den Erfolg des Landes.

Mit dabei beim Neujahrsempfang waren auch Bürger aus Reinbek und Umgebung, die sich ehrenamtlich engagieren, beispielsweise im Seniorenbeirat oder im Freundeskreis des Schlosses. Günther sagte: "Sie sorgen auf diese Weise ganz besonders für den Zusammenhalt in unserem Land. Dafür danke ich Ihnen sehr."

Schlagwörter zu diesem Artikel Daniel Günther Kreis Stormarn