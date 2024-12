Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.12.2024 11:06 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Holstein Kiel spielt gegen Borussia Mönchengladbach

In der Fußball-Bundesliga ist Holstein Kiel Sonnabend zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Kieler stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Leipzig ist Holstein-Trainer Marcel Rapp optimistisch, dass mit einer ähnlichen Leistung nun der erste Auswärtserfolg der Saison klappen könnte. Er sagte: "Wir haben mit Mut Fußball gespielt, wir haben die Basics auf den Platz gebracht, wir waren fußballerisch besser wie die Woche davor. Und von dem her freue ich mich aufs Spiel." Anpfiff ist um 15.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 11:00 Uhr

Bündnis Sahra Wagenknecht gründet Schleswig-Holsteinischen Landesverband

Das Bündnis Sahra Wagenknecht gründet Sonnabendmittag den neuen Schleswig-Holsteinischen Landesverband in Kiel. Mit ihm ist die Partei dann in nahezu allen Bundeländern auch auf Landesebene vertreten – lediglich die Verbandsgründung in Hamburg soll erst in den nächsten Wochen folgen. Die Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl sollen direkt im Anschluss der Gründung aufgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 11:00 Uhr

Sylt: erste Bewerber für den Bürgermeisterposten stehen fest

Vor rund zweieinhalb Monaten wurde in der Gemeinde Sylt der inzwischen verstorbene Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) abgewählt. Am 16. März soll ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt werden. Die ersten Bewerber und Bewerberinnen stehen jetzt fest. Unter anderem will die bisherige Hauptausschuss-Vorsitzende der Gemeinde Sylt, Gritje Stöver (CDU), antreten. Ihr Partei-Kollege Frank Zahel, der Kreispräsident des Kreises Nordfriesland, will sich ebenfalls bewerben. Außerdem: der parteilose Melf Hansen. Er ist Betreiber des Irish Pub in Westerland. Welche Namen am Ende aber wirklich auf dem Stimmzettel stehen, entscheide sich während der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 24. Januar, sagte Gemeindesprecher Florian Korte der Nachrichtenagentur dpa. Bewerbungsschluss für das Sylter Bürgermeisteramt ist der 20. Januar. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 10:00 Uhr

Weihnachtsbaum-Verkauf: Absatzstärkstes Wochenende erwartet

Die Weihnachtsbaum-Verkäufer im Land rechnen für Sonnabend und Sonntag mit einem großen Andrang. Laut der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten dürfte dieses dritte Adventswochenende das verkaufsstärkste werden. Dabei beobachten die Weihnachtsbaum-Erzeuger mehrere Trends. So würden viele Familien zum einen ihre Bäume inzwischen selber schlagen wollen, um einen möglichst frischen Baum zu bekommen. Zum anderen würden eher kleinere und schlankere Bäume gekauft. Die Preise für Weihnachtsbäume sind in diesem Jahr etwas gestiegen. Als Grund nennen die Produzenten den Arbeitskräftemangel und europaweit sinkende Anbauflächen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 09:00 Uhr

NDR Benefizaktion "Hand in Hand": Erfolgreicher großer Spendentag

1.387.930 Euro: So viel haben NDR-Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer bisher für die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gespendet. Das Motto in diesem Jahr lautet "Aus einsam wird gemeinsam". Am großen Spendentag am Freitag haben auch viele Prominente am Telefon gesessen, darunter Schauspielerinnen und Sportler. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an Projekte gegen Einsamkeit von Bürgerstiftungen im Norden. Das Spendenkonto von "Hand in Hand" für Norddeutschland ist noch bis Ende Januar geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 09:00 Uhr

Wetter am Sonnabend: Bewölkt und teils regnerisch

Sonnabend ist es stark bewölkt, zeitweise gibt es Regen, im Südosten anfangs stellenweise Schneeregen. Zum Abend hin lässt von Norden her der Regen nach. Höchstwerte liegen bei knapp 4 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bis 7 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Es wäht mäßiger und böiger, an den Küsten frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2024 11:00 Uhr

