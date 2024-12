Holstein Kiel erneut harmlos - Negativserie hält an

Stand: 14.12.2024 17:22 Uhr

Holstein Kiel hat weiterhin erheblich Mühe, in der Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen. Der Aufsteiger kassierte am Sonnabend bei Borussia Mönchengladbach die fünfte Niederlage in Folge und bleibt Tabellenvorletzter.