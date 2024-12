Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt auch in Schleswig-Holstein Stand: 14.12.2024 15:30 Uhr Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat seinen Landesverband in Schleswig-Holstein gegründet. Damit haben jetzt 15 von 16 Bundesländer einen BSW-Landesverband.

von Paul Wessels

Mit Schleswig-Holstein ist das Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt in nahezu allen Bundesländern auch auf Landesebene vertreten. Lediglich in Hamburg soll die Gründung in den nächsten Wochen folgen. Am heutigen Vormittag hatten sich die knapp 40 Mitglieder der Partei im Veranstaltungszentrum Mettenhof in Kiel zu der Neugründung getroffen.

Ein Duo übernimmt den Landesvorsitz

Die 51-jährige Martina Möller aus Kölln-Reisiek und der 30-jährige Milad Salami aus Quickborn (beide Kreis Pinneberg) werden den Landesverband künftig als Doppelspitze führen. Beide wurden mit 82,3 von den BSW-Parteimitgliedern gewählt. Sie seien aktuell sehr eng im Austausch mit der Bundespartei und das Parteiprogramm für das Land orientiere sich zunächst auch am Bundesprogramm, sagte Möller. Der Verband brauche jetzt erstmal Zeit, um sich zu konstituieren.

Gründung in Kiel ohne Öffentlichkeit

Wie in anderen Bundesländern bei Gründung der BSW-Landesverbände war auch die Versammlung in Kiel nicht öffentlich. Pressevertreter mussten draußen bleiben. Die BSW-Politiker wollten so einen geschützten Raum für die Mitglieder des Bündnisses schaffen und in Ruhe ins Gespräch kommen, erklärte BSW-Sprecher Christian Posselt. Viele von ihnen seien neue Gesichter, politisch und medial noch nicht erfahren. Das betreffe aber nur die Gründungsversammlung. Zukünftige Termine, wie etwa Parteitage, seien zukünftig immer öffentlich. Der Ausschluss der Presse sorgte bereits bei vorherigen Gründungen von BSW-Landesverbänden für Kritik, unter anderem vom Deutschen Journalisten Verband (DJV).

BSW will in Zukunft auch landespolitisch mitmischen

Mit der Gründung in Schleswig-Holstein hat das Bündnis sein Ziel, noch in diesem Jahr flächenddeckend in allen Bundesländer aufzutreten, nahezu erreicht. Es sei die Grundlage, um in Zukunft auch landespolitisch mitzumischen, erklärte Sprecher Christian Posselt. Im Fokus stehe jetzt aber erstmal die kommende Bundestagswahl. Die dafür nötige Landesliste sowie der Spitzenkandidat werden im Laufe des heutigen Nachmittags von den Parteimitgliedern gewählt.

