Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.12.2024 07:14 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2024

Digitalpakt: Milliarden für moderne Schulen - Prien zufrieden

Nach monatelangen Verhandlungen konnten sich Bund und Länder auf einen weiteren Digitalpakt einigen. Danach sollen die Schulen bis 2030 mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt werden, damit sie sich digitaler aufstellen können. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat als Koordinatorin der CDU-regierten Länder mit verhandelt. Sie spricht von einem guten Zwischenstand, der erreicht worden sei. Trotzdem sei diese Einigung noch keine unterschriebene Vereinbarung, sagt Prien. Denn die Bundesregierung könne die anvisierten Bundesmittel für den Digitalpakt in Höhe von 2,5 Milliarden Euro wegen fehlender Mehrheiten nicht beschließen. Das wird Aufgabe der zukünftigen Bundesregierung sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 06:00 Uhr

NDR Spendentag: "Aus einsam wird gemeinsam"

Heute ist der große Spendentag der NDR Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. In diesem Jahr werden Spenden für die Bürgerstiftungen im Norden gesammelt. Unter dem Motto "Aus einsam wird gemeinsam" sitzen heute den ganzen Tag Promis aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Sport und Unterhaltung an den Telefonen und sammeln Spenden. Darunter sind unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Polarforscher Arved Fuchs, der ehemalige Handballspieler Holger Glandorf und der Comiczeichner Rötger Feldmann, alias Brösel. Bis 20 Uhr sind die Telefone geschaltet. Alle gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent den Bürgerstiftungen zugute. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 06:00 Uhr

Vorläufige Insolvenzverwalter suchen neuen Investor für FSG-Nobiskrug Holding

Zwei vorläufige Insolvenzverwalter kümmern sich jetzt um die FSG-Nobiskrug-Werften in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde), für die Insolvenz beantragt worden ist. Insolvenzverwalter Christoph Morgen sprach am Donnerstag von "Verantwortungslosigkeit der Geschäftsführung". Unter anderem seien Versicherungen und TÜV-Prüfungen nicht bezahlt worden. Die noch ausstehende Auszahlung der November-Gehälter soll demnach bis Anfang kommender Woche erfolgen. Dafür sei ein Darlehen einer Bank bereits abgeschlossen. Außerdem sagten die Insolvenzverwalter, dass es schon Interessenten gebe. Die Chance auf einen Neuanfang sehen sowohl die Gewerkschaften als auch die Betriebsräte. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) versprach, alles zu tun, was er könne, um zu helfen die Werften wieder auf die Beine zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 06:00 Uhr

Falsche Ware im Amazon-Paket: Verbraucherschützer warnen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor einer offenbar vermehrt auftretenden Betrugsmasche bei Amazon-Käufen. Die Betrüger tauschen meist hochpreisige Produkte offenbar irgendwo auf dem Lieferweg gegen einen wertlosen Platzhalter aus. Die rechtliche Verantwortung trägt Amazon - dennoch führe der Kontakt mit dem Amazon Kundenservice häufig nicht problemlos zu einer Erstattung, so Verbraucherschützerin Katrin Reinhardt. Sie empfiehlt, den Paketempfang stets zu dokumentieren. Amazon sagt dazu, der Konzern habe bereits zusätzliche Kontrollen in die Lieferkette eingeführt und arbeite mit den zuständigen Behörden zusammen, um Missbrauch zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 06:00 Uhr

Wetter am Freitag: Neblig-trüb mit Chance auf Sonne

Am Freitag gibt es zum Teil zähe Wolken-, Nebel- oder Hochnebelfelder - es bleibt meist trocken. Im Tagesverlauf kommen von Süden her auch Auflockerungen oder gar Aufheiterungen mit Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg), über 2 Grad in Kiel bis knapp 4 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher, an der See mäßiger Südost- bis Südwind. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

