Freitag großer Spendentag mit vielen Promis bei NDR Benefizaktion Stand: 12.12.2024 10:00 Uhr Zahlreiche Prominente sowie Mitarbeitende des NDR und der Bürgerstiftungen engagieren sich für die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" und nehmen am Freitag Ihre Spenden am Telefon entgegen.

"Aus einsam wird gemeinsam" - so lautet in diesem Jahr das Motto der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Im Zentrum stehen 2024 die Bürgerstiftungen im Norden, die sich mit viel Engagement und spannenden Projekten dafür einsetzen, dass weniger Menschen einsam sind und mehr Menschen in unserer Gesellschaft zusammenkommen. Der große Spendentag am Freitag ist zugleich Höhepunkt und Abschluss der NDR Benefizaktion zugunsten der Bürgerstiftungen. Zahlreiche Prominente wie Barbara Schöneberger, Rolf Zuckowski, Klaus Meine, Jörg Wontorra, Nicolas Kiefer, Matthias Matschke, Cornelia Poletto, Matthias Riedl, Hubertus Meyer-Burkhardt, Julia Niharika-Sen, Arved Fuchs, Daniel Günther, Manuela Schwesig, Katharina Fegebank, Stephan Weil, Christian und Bettina Wulff, Doris Schröder-Köpf, Spieler der Rostock Seawolves und viele weitere unterstützen die Aktion mit ihrem Einsatz an den Spendentelefonen.

Kostenlose Spenden-Hotline: 08000 637 000 Unter dieser kostenfreien Nummer nehmen wir am Freitag Ihre Spende entgegen. Vielen Dank!

Der ganze Tag mit Programm-Aktionen und Versteigerungen steht im Zeichen der Benefizaktion. Am Freitagabend ab 20.15 Uhr begrüßen Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten die Zuschauerinnen und Zuschauer zu DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland. Live zu Gast auf dem Roten Sofa sind Stargeiger David Garrett sowie Menschen, die sich bei den Bürgerstiftungen engagieren.

In verschiedenen Call-Centern des NDR nehmen den ganzen Tag über zahlreiche Prominente, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerstiftungen telefonisch Spenden entgegen. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die vielfältigen Projekte der Bürgerstiftungen.

Mit etwas Glück erreichen Spenderinnen und Spender an den Hotlines Klaus Meine von den Scorpions, Spitzenköchin Cornelia Poletto, die Band Santiano, den Schauspieler Matthias Matschke, Liedermacher Rolf Zuckowski oder die 1. Basketball Bundesliga Mannschaft der Rostock Seawolves.

Alle Telefonnummern zum Spendentag in den Programmen

NDR Fernsehen: 08000 637 000.

NDR 90,3 und das Hamburg Journal: 08000 637 903. Das Call-Center in Hamburg ist ab 6 Uhr besetzt. NDR 90,3 erfüllt Musikwünsche der Spenderinnen und Spender.

und das Das Call-Center in Hamburg ist ab 6 Uhr besetzt. NDR 90,3 erfüllt Musikwünsche der Spenderinnen und Spender. NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen: 08000 637 007. Das Call-Center in Hannover ist ab 7 Uhr besetzt.

und Das Call-Center in Hannover ist ab 7 Uhr besetzt. NDR 1 Radio MV und Nordmagazin: 08000 637 006. Das Call-Center in Schwerin ist ab 6 Uhr besetzt.

und Das Call-Center in Schwerin ist ab 6 Uhr besetzt. NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin: 08000 637 001. Das Call-Center in Kiel ist ab 6 Uhr besetzt. NDR 1 Welle Nord erfüllt auch Musikwünsche seiner Spenderinnen und Spender.

und Das Call-Center in Kiel ist ab 6 Uhr besetzt. NDR 1 Welle Nord erfüllt auch Musikwünsche seiner Spenderinnen und Spender. NDR 2: 08000 637 002. Die NDR 2 Hotline ist ab 6 Uhr freigeschaltet. Wer bei der Spendenhotline von NDR 2 anruft und eine Spende abgibt, darf sich einen Hit wünschen, der mit etwas Glück im Tagesprogramm gespielt wird.

Die NDR 2 Hotline ist ab 6 Uhr freigeschaltet. Wer bei der Spendenhotline von NDR 2 anruft und eine Spende abgibt, darf sich einen Hit wünschen, der mit etwas Glück im Tagesprogramm gespielt wird. N-JOY: 08000 637 005. Die N-JOY Hotline ist ab 6 Uhr freigeschaltet. Jede Anruferin und jeder Anrufer darf sich gegen eine Spende einen Song wünschen. Mit etwas Glück läuft dieser dann im Programm.

Die N-JOY Hotline ist ab 6 Uhr freigeschaltet. Jede Anruferin und jeder Anrufer darf sich gegen eine Spende einen Song wünschen. Mit etwas Glück läuft dieser dann im Programm. NDR Info: 08000 637 004.

NDR Kultur: 08000 637 008.

Die Prominenten im Call-Center des NDR Fernsehens

In Hamburg-Lokstedt sind unter anderem vor Ort: Moderatorin Susanne Stichler, Stargeiger David Garrett, Schauspieler Matthias Matschke, Spitzenköchin Cornelia Poletto, der Puppenspieler von „Ernie“ - Martin Paas, Schauspielerin im Großstadtrevier Maria Ketikidou, NDR-Ernährungs-Doc Matthias Riedl, NDR Talkshow Moderatorin Barbara Schöneberger und NDR Talkshow Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt, tagesschau-Moderator Michail Paweletz, tagesschau-Moderatorin Julia-Niharika Sen, DAS!-Köchin Zora Klipp, Moderator Yared Dibaba, Hamburg Journal-Moderatorin Dina Hille, NDR Sportclub Moderator Ben Wozny, Sportmoderatorin Ina Kast, Hamburg Journal- Moderatorin Merlin van Rissenbeck, tagesschau24- und Hamburg Journal Moderator Carl-Georg Salzwedel sowie die Sportclub-Moderatorin Sina Braun. Die NDR Fernsehen Spendenhotline: 08000 637 000.

Die Prominenten im Call-Center von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal

In Hamburg-Rothenbaum gibt es große Unterstützung aus Politik, Medien, Kultur und Sport. So nehmen für NDR 90,3 und das Hamburg Journal unter anderem telefonisch Spenden entgegen die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft Carola Veit und die Zweite Bürgermeisterin der Freien Hansestadt Hamburg, Katharina Fegebank, Nicola Tyszkiewicz, Musikproduzentin, Mehmet Daloglu, Schauspieler Rote Rosen, Thore Lüthje, Schauspieler Rote Rosen, Joachim Knuth, NDR Intendant, Eddy Winkelmann, Musiker, Nicole Steins, Morgen-Moderatorin bei NDR 90,3, Yared Dibaba, Moderator, Schauspieler und Sänger, Julia-Niharika Sen, Tagesschausprecherin und Moderatorin, Jane Comerford, Musikerin und Musik-Dozentin, die Schauspieler Matthias Schloo, Fabian Harloff und Harald Maack, der NDR 90,3 und Hamburg Journal Moderator Ulf Ansorge, Patrick Abozen und Saskia Fischer, beide Schauspieler beim Großstadtrevier, der Sänger Rolf Zuckowski, Jon Flemming Olsen, Musiker, Schauspieler, Peter Urban, ESC-Kultmoderator und NDR Musikexperte, Gerd Spiekermann, Autor plattdeutscher Sprache, Maren Bockholdt, Moderatorin bei NDR 90,3, Nils Loenicker, Kabarettist, Andreas Bornemann, Sportmanager St. Pauli, Till Demtröder, Schauspieler, Michael Lang, Intendant Ohnsorg-Theater, Ulrich Waller, Leiter St. Pauli-Theater, Beate Kiupel, Schauspielerin im Ohnsorg-Theater, Jan Stapelfeldt, Schauspieler Rote Rosen, Enrique Fiß, Schauspieler Großstadtrevier, Isabella Vértes-Schütter, Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, Petra Oelker, Bestseller-Autorin, Marvin Willoughby, Basketballspieler bei den Hamburg Towers, Frederik Braun, Miniatur Wunderland Hamburg. Die NDR 90,3 und Hamburg Journal Spendenhotline: 08000 637 903.

Die Prominenten im Call-Center von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen

Im Call-Center von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen in Hannover setzen sich ebenfalls zahlreiche Prominente für die NDR Benefizaktion ein. An den Spendentelefonen sind unter anderen Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen, Landesvorsitzender SPD Niedersachsen, Landtagspräsidentin Hanna Naber, Julia Willie Hamburg, niedersächsische Kultusministerin, Olaf Lies, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Daniela Behrens, Ministerin für Inneres und Sport, Miriam Staudte, Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Dr. Kathrin Wahlmann, Justizministerin, Andreas Philippi, Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Christian Meyer, Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Oberbürgermeister Belit Onay, Steffen Krach, Regionspräsident Hannover, Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und Bettina Wulff, die Politikerin, Journalistin und Autorin Doris Schröder-Köpf, Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, der Vorstand der Palästinensischen Gemeinde Hannover Yazid Shammout sowie der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen Michael Fürst, Scorpions-Sänger Klaus Meine, der Fernsehmoderator Jörg Wontorra, die Mitglieder der Band Marquess Dominik Decker, Christian Fleps und Sascha Pierro, der Manager und ehemalige Sänger der Gruppe Maybebop Sebastian Schröder und der Geschäftsführer von Kind Hörgeräte Martin Kind, der Chefredakteurin der HAZ Dany Schrader, der Journalist, Moderator und Schriftsteller Jan Egge Sedelies, Star-Gastronom der Mövenpick Restaurants Dietmar Althof, der Tennisspieler Nicolas Kiefer sowie der Fußballtrainer André Breitenreiter. Mit dabei sind auch NDR Moderatorinnen und Moderatoren. Die NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen Spendenhotline: 08000 637 007.

Die Prominenten im Call-Center von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin

Auch in Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich Prominente aus allen gesellschaftlichen Bereichen an den Spendentelefonen von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Aus der Politik mit dabei sind unter anderen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sowie Birgit Hesse, Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommerns und Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport. Darüber hinaus nimmt Thomas Beyer, Vorstandsvorsitzender Städte- und Gemeindetag MV e.V., Heiko Kärger, Vorstandsvorsitzender Landkreistag Mecklenburg-Vorpommerns, der Musiker Klaus von den Plattfööt, der Trainer der Volleyball SSC Felix Koslowski und die Sänger Sebastian Hämer, Jonas Monar und der Musiker ÖXL Spenden am Telefon an. Sportlich wird es am Spendentelefon durch die komplette 1. Basketball-Bundesliga Mannschaft der Seawolves. Auch dabei: Julia Westlake, Moderatorin, Jörg-Uwe Neumann, Chef Kunsthalle Rostock, FIFA-Schiedsrichter Bastian Dankert, Luis Dannewitz, Sänger, Fräulein Frey (Steffi Böhnke), Andy Birr und Jana Groß von den Bell Book & Candle, die Bandmitglieder der Band One Trick Pony, der Intendant des Volkstheater Rostock Ralph Reichel, Bandmitglieder von Dear Robin, Jazzsängerin Jaqueline Boulanger und der Gartenexperte Peter Rasch, die Geräusche Macherin Franziska Treutler, der Schauspieler David Bredin und Sängerin Carina Castillo, der Intendant des Mecklenburgisches Staatstheater Hans-Georg Wegner sind ebenfalls an den Spendentelefonen im NDR Call-Center im Einsatz. Engagement zeigen weiterhin bekannte NDR Gesichter wie Stefan Kuna und Dania Behm der NDR 1 Radio MV Morning-Show, Robert Holm, Moderator Hörfunk und Fernsehen und der Angelexperte Heinz Galling. Unterstützung kommt auch von Vertreterinnen und Vertretern des Partners der Bürgerstiftungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die NDR 1 Radio MV und Nordmagazin Spendenhotline: 08000 637 006.

Die Prominenten im Call-Center der NDR 1 Welle Nord und vom Schleswig-Holstein Magazin

Für den NDR Schleswig-Holstein sind neben vielen anderen an den Spendentelefonen Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, und Werner-Erfinder Rötger Feldmann, Kristina Herbst, Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages, die Mitglieder der Band SANTIANO Hans-Timm Hinrichsen und Axel Stosberg, Serpil Midyatli, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende SH, Abenteurer Arved Fuchs, Olympionikin Kirsten Bruhn sowie Para-Olympionikin Tanja Scholz, Aminata Touré, Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein, der Sterne-Koch Dirk Luther, Schauspielerin Sabine Kaack, der Vorsitzende der FDP-Fraktion SH Christopher Vogt und Lars Harms, der Vorsitzende SSW-Fraktion SH, die Meteorologen Meeno Schrader und Sebastian Wache, die Sängerin Tiffany Hanne Pries, die Footballer der Baltic Hurricanes Sören Hass und Bodo Bilitewski, der Geschäftsführer von SG Flensburg Handewitt Holger Glandorf, die Niederdeutsch-Sängerin Norma und Theater-Intendant Daniel Karasek. Auch mit dabei sind Moderatorinnen und Moderatoren von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin wie: Julian Krafftzig und Marie-Luise Bram, Eva Diederich, Carina Dawert, Miriam Pede, Gerrit Derkowski, Mandy Schmidt und Jan Bastick. Die NDR Schleswig-Holstein Spendenhotline: 08000 637 001.

