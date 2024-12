Bauarbeiten am Wochenende: A21 am Kreuz Bargteheide gesperrt Stand: 12.12.2024 12:39 Uhr Um den Verkehr von der A1 auf die A21 leiten zu können, muss eine Behelfsbrücke errichtet werden. Für die Dauer der Arbeiten wird die A21 im Kreuz Bargteheide in Richtung Süden gesperrt.

Autofahrer müssen sich laut Autobahn GmbH ab Freitagabend um 19 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen um 6 Uhr auf Verkehrsbehinderungen rund um das Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) in Richtung Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) einstellen. Grund sind Arbeiten an einer Behelfsbrücke. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Behinderungen auf Umleitungsstrecke möglich

Laut Autobahn GmbH sind die Bauarbeiten nur unter Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden möglich. Die Umlegung des Verkehrs auf die Umleitungsstrecke beginnt am Freitagabend ab 19 Uhr. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können kurzfristige Änderungen der angegeben Zeiten erfolgen, heißt es weiter. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sind im Bereich der Baustelle und der Umleitungsstrecke auf Behinderungen einstellen. Bis 6 Uhr am Montagmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen und die A21 wieder in Richtung Süden befahrbar sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Kreis Stormarn