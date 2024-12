Festnahme in Frankreich: Mann soll Ex-Frau und Kinder aus Damp entführt haben Stand: 03.12.2024 12:20 Uhr Ein Mann soll seine Ex-Frau und zwei der gemeinsamen Kinder aus Damp in ein Auto gezerrt und nach Frankreich entführt haben. Vier Tage nach der mutmaßlichen Tat finden Beamte ihn und die Familie in Frankreich.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Sangatte in der Nähe von Calais in Frankreich hat die Polizei die Frau und ihre zwei Kinder aus Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefunden. Sie sollen am Donnerstag vom 35-jährigen Vater gegen deren Willen in ein Auto gezerrt und verschleppt worden sein. Die Großeltern hatten ihre Enkel und 33-jährige Tochter laut Polizei am vergangenen Donnerstagmorgen auf der Polizeistation in Damp als vermisst gemeldet.

Fahndung per internationalem Haftbefehl wegen Geiselnahme

Vier Tage lang dauerte die Fahndung nach dem Mann. Gemeinsam mit der französischen Polizei ermittelte die Landespolizei Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Behörden wurde der Gesuchte am Montagabend in Sangatte festgenommen. Vorher hatten sie demnach die getrennt lebende Frau und die zwei und drei Jahre alten Kinder gefunden und in Sicherheit gebracht.

Der Tatverdächtige forderte auch die Herausgabe eines weiteren gemeinsamen Sohnes. Er sitzt jetzt in Frankreich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat die Auslieferung des Mannes beantragt. Am Montagabend ist außerdem ein Bruder des Tatverdächtigen vorläufig festgenommen worden, der im Verdacht steht, sich an der Tat beteiligt zu haben. Er sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Streit über Umgang mit den Kindern

Hintergrund für die mutmaßliche Tat sind laut Polizei Streitigkeiten zwischen den getrennt lebenden Eltern um die Kinder. Nach jetzigem Stand der Staatsanwaltschaft wird sich der Mann in einem Verfahren wegen Geiselnahme verantworten müssen.

