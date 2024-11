Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.11.2024 11:28 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Illegales Glücksspiel: Razzia in Elmshorn

Im Kampf gegen illegales Glücksspiel sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mehrere Gaststätten und zum Teil angrenzende Wohnungen in Elmshorn im Kreis Pinneberg durchsucht worden. Etwa 100 Beamte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt stellten dabei 20 illegale Spielautomaten sicher. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten auch Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe und kleinere Mengen Drogen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 11:00 Uhr

Kiel: Polizei stoppt Angreifer durch Schüsse

In Kiel haben Polizisten am Sonntagmorgen vor ihrer Dienststelle Schüsse auf einen Angreifer abgegeben. Laut Polizei bedrohte ein Mann mit zwei Messern gegen 7 Uhr vor der Polizeidienststelle in der Blumenstraße Polizeibeamte. Als er auch nach Aufforderung die Waffen nicht herunter nahm, schossen die Polizisten auf ihn. Dabei wurde der 44-jährige Verdächtige am Fuß getroffen. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Beamtin erlitt Verletzungen am Bein und kam in ein Krankenhaus. Aktuell werden am Tatort noch Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 11:00 Uhr

Volkstrauertag: Kranzniederlegungen und Gottesdienste in SH

Am Sonntag ist in ganz Deutschland Volkstrauertag - es wird der Gewalt- und Kriegsopfer aus aller Welt gedacht. In vielen Orten in Schleswig-Holstein gibt es Gedenkstunden. Neben Gedenkgottesdiensten findet die zentrale Gedenkstunde des Landes am Vormittag traditionell im Landtag statt. Ansonsten gibt es den ganzen Tag über in vielen Städten und Gemeinden Kranzniederlegungen. Die größten unter anderem an der Dokumentations- und Gedenkstätte "Arbeitserziehungslager Nordmark" und am städtischen Ehrenmal am Rosengarten in Kiel. Gegen 11 Uhr findet am neuen Friedhof in Westerland auf Sylt eine Kranzniederlegung mit dem Westerländer Musikverein statt. In Flensburg sind die Bürgerinnen und Bürger um 11.30 Uhr eingeladen an der Gedenkveranstaltung in der Kapelle am Friedenshügel teilzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 10:00 Uhr

Landesderby in der Handball-Bundesliga

Am Sonntag steigt das Landesderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga. Es ist die 111. Auflage des Handball-Klassikers. Das Schnapszahl-Jubiläum verspricht aber keine allzu große Glückseligkeit - dafür sorgt alleine schon die Tabellensituation in der Bundesliga. Beide Teams dürfen sich angesichts eines Rückstands von drei (Flensburg) und vier Minuspunkten (Kiel) auf Spitzenreiter MT Melsungen eigentlich keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 10:00 Uhr

Lichtverschmutzung bedroht Meeresbewohner

Jedes Jahr nimmt die Lichtverschmutzung - also die dauernde Abwesenheit von Dunkelheit - in Deutschland um sechs Prozent zu. Das wirkt sich auch negativ auf das Leben im Meer aus. Das Geomar Helmholtz Zentrum forscht dazu aktuell weltweit. Viele vergessen, wie sensibel die Wahrnehmungsorgane der Lebewesen tatsächlich seien, sagt der wissenschaftliche Leiter des Forschungsprogramms, Dr. Mark Lenz. So haben Forschende herausgefunden, dass auch schwaches Licht beispielsweise die Bewegung von Plankton noch in 200 Metern Tiefe beeinflusst - auch wenn das Licht dort für Messgeräte nicht mehr zu erfassen ist. Aktuell werten die Wissenschaftler die Daten aus, um konkrete Muster zu erkennen, welches Licht wann welchen Effekt hervorruft. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 08:00 Uhr

Schackendorf: 51-jährige Frau getötet

Am frühen Sonnabendmorgen ist in Schackendorf (Kreis Segeberg) eine 51-jährige Frau getötet worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel wurde auch ein 45-jähriger Mann bei der Tat lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei dem 52-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Ex-Partner des Opfers. Er stellte sich der Polizei und soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Wedel

In Wedel im Kreis Pinneberg wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Die Wahllokale sind seit dem Morgen geöffnet. Insgesamt stehen vier Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Der bisherige Verwaltungschef Gernot Kaser (parteilos) musste nach seiner Abwahl im Juni gehen. Bekommt am Sonntag niemand die absolute Mehrheit, gibt es eine Stichwahl am 8. Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Wind und Böen

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise gibt es Regen-, vereinzelt Graupelschauer. An der Nordsee sind einzelne Gewitter möglich. Zwischendurch ist mit trockenen Phasen mit Auflockerungen und etwas Sonne zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Glinde (Kreis Stormarn) und 9 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht mäßiger, in Schauernähe stark böiger, an den Küsten frischer bis starker West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen. Dort sind in Gewitternähe auch Sturmböen möglich. Die Wasserstände an der Elbe und Nordsee werden höher sein als sonst. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2024 08:00 Uhr

