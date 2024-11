Stand: 02.11.2024 10:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Deutsche Minderheit trifft sich in Dänemark

In Tingleff findet heute der sogenannte Deutsche Tag für die Deutsche Minderheit im dänischen Nordschleswig statt. Sie feiern heute unter dem Motto "Wir bauen Brücken". Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, stellt den diesjährigen Gastredner, Mirco Reimers, vor: "Er stammt aus Flensburg und kommt aus der dänischen Minderheit. Er wird seine Festansprache auf Deutsch halten." Das sei das erste Mal, dass der Dänische Grenzverein Hauptredner ist. Bei aller Harmonie habe die Deutsche Minderheit in Dänemark zurzeit aber auch mit Herausforderungen zu kämpfen, so Jürgensen weiter. Dazu gehöre, dass die Minderheiten-Schulen im Grenzland für Kinder kaum oder teils auch gar keine freien Plätze mehr haben. 8.700 Menschen mit deutschem Pass leben laut einer dänischen Regierungsorganisation mittlerweile hinter der Grenze im Süden. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2024 10:00 Uhr

Black Out-Übung in Dithmarschen

Im Kreis Dithmarschen üben Einsatzkräfte von Katastrophenschutz- und Zivilschutzorganisationen heute bis etwa 16 Uhr für einen möglichen Katastrophenfall. Unter dem Motto "Übung an, Licht aus!" werden zahlreiche Szenarien durchgespielt, die ein flächendeckender Stromausfall zum Beispiel durch einen Cyberangriff auslösen könnte - zum Beispiel ein Verkehrschaos durch ausgefallene Ampeln. Die Einsatzkräfte wissen selbst nicht, was genau auf sie zukommen wird. Ein Großteil der Übung läuft auf dem Kasernengelände in Heide. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2024 10:00 Uhr

AfD-Landesparteitag: Einsatz wegen übelriechender Flüssigkeit

Die AfD in Schleswig-Holstein trifft sich an diesem Wochenende im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) unter anderem zum Landesparteitag. Zu Beginn wollen die Mitglieder heute zunächst ihren Landesvorstand wählen - der bisherige Landeschef Kleinschmidt tritt erneut an. Bereits Freitagabend kam es nach Angaben der Polizei im Bürgerhaus wegen einer übelriechenden Flüssigkeit zu einem längeren Einsatz. Es sei keine AfD-Veranstaltung gewesen, ein AfD-Mitglied habe aber die Einsatzkräfte benachrichtigt, so eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2024 09:00 Uhr

Hallenbadsaison in SH: Viele Bäder mit Modernisierungsbedarf

Bei etwa jedem dritten Hallenschwimmbad in Schleswig-Holstein gibt es einen erheblichen Modernisierungs - oder Sanierungsbedarf. Das zeigt eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein. Viele Anlagen stammen aus den 60er und 70er Jahren, so dass die Technik inzwischen veraltet ist und für hohe Betriebskosten sorgt. Die meisten Betreiber von Hallenbädern in Schleswig-Holstein setzen auf Modernisierungen, um die Kosten zu senken. Energiesparmaßnahmen stehen dabei im Vordergrund. Obwohl solche Maßnahmen die Betreiber viel Geld kosten, sind die Eintrittspreise meist stabil geblieben, nur etwa ein Drittel der gut 30 Hallenbäder hat moderat erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und vereinzelt bewölkt

Am Morgen ist es im Westen zeitweise wolkig. Ansonsten meist heiter und regional kann es längere Zeit Sonnenschein geben. Im Laufe des Tages kommen im Südosten ein paar Wolkenfelder auf. Es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 10 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2024 06:00 Uhr

