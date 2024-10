Stand: 26.10.2024 11:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

FSG-Nobiskrug: Windhorst entschuldigt sich für Verzögerung bei der Gehaltsauszahlung

Am Freitag hatten Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), Gewerkschaft und Betriebsrat der Werften FSG und Nobiskrug über die Zukunft der Werften gesprochen. Einen Tag später meldet sich Investor Lars Windhorst zu Wort. Darin sagt er, er beteilige sich nicht an der öffentlichen medialen Diskussion rund um die Situation bei der FSG-Nobiskrug. Aber er entschuldige sich für die Verzögerung bei der Gehaltsauszahlung. Inzwischen sei das Geld für die offenen Gehälter auf den Konten der FSG Nobiskrug angekommen. Ein IG-Metall Sprecher bestätigte das auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Rund 80 Mitarbeiter von FSG-Nobiskrug hatten seinen Angaben zufolge bis jetzt auf ihr Gehalt gewartet. Das Statement von Windhorst schließt mit dem Versprechen: "Die künftigen Gehaltszahlungen werden selbstverständlich auch erfolgen." | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 12:00 Uhr

Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Elmschenhagen

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat die Polizei am Freitagabend auf einen 29-jährigen Mann geschossen. Nach Polizeiangaben befand sich der Mann mit zwei Messern bewaffnet gegen 23 Uhr auf dem Bebelplatz. Als die Beamten ankamen, sei der 29-Jährige aufgesprungen und auf sie zugelaufen. Da er nicht auf die Rufe der Polizisten reagiert habe, hätten ihn die Beamten durch gezielte Schüsse in die Beine gestoppt, so ein Polizeisprecher. Vor Ort versorgten sie seine Verletzungen, bis der Angreifer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten der Polizei blieben unverletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers befindet sich der Mann mittlerweile in einer Psychiatrie. Die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 11:00 Uhr

Glinde geht mit Jägern gegen Wildschweine vor

Laut Landesjagdverband sind Wildschweine in Schleswig-Holstein immer öfter auch in Wohngebieten unterwegs. In Glinde im Kreis Stormarn zum Beispiel gehen die Tiere seit einem Jahr regelmäßig nachts in einem Wohngebiet am Stadtrand auf Futtersuche und richten dabei große Schäden an. Weil ihre natürlichen Lebensräume in Waldgebieten immer mehr verloren gehen, und sie in Wohngebieten leicht an Nahrung wie Obst oder Pflanzenknollen kommen, machen sie laut Landesjagdverband auch vor Gärten keinen Halt. Am Stadtrand von Glinde sollen jetzt Jäger das Problem lösen. Sie jagen nach eigenen Angaben die Wildschweine rund zwei bis drei Mal in der Woche. Dafür haben sie im Juli extra mehrere Hochsitze errichtet. An den Kosten von 6.000 Euro hat sich die Stadt beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 10:00 Uhr

Wie ist der Zustand der Brücken bei uns im Land?

Eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion und die Antworten des Verkehrsministeriums zeigen: Zahlreiche ältere Brücken im Land müssen in den kommenden Jahren zwingend ersetzt werden. Einen Grund zur Sorge gebe es aber nicht, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Die Zahl der Brücken, die in einem nicht ausreichenden Zustand sind, ist in den vergangenen Jahren laut Verkehrsministerium gestiegen. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte, dass diese Brücken "unter sehr genauer Beobachtung" stünden, sich aber niemand, der unterwegs sei, Sorgen machen müsse. Keine Brücke befinde sich derzeit in ungenügendem Zustand. NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 09:00 Uhr

Immer mehr Schulabbrecher in SH

Eine Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD zeigt: Die Quote der Schulabbrecher ist in Schleswig-Holstein auf mehr als elf Prozent gestiegen. Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben etwa 2.500 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abitur, mittlere Reife oder ähnliches verlassen. Die Quote liegt über dem Bundesdurchschnitt. Das Bildungsministerium erklärt die seit 2018 hohe Zahl damit, dass unter den Abbrechern viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund seien. Sie hätten zum Beispiel das Bundesland gewechselt oder seien in ihr Heimatland zurückgekehrt. Die SPD ist allerdings nicht der Meinung, dass es daran liegt. Sie hält Einsparungen im Bildungsbereich und Defizite bei der Schulsozialarbeit für die wahren Gründe. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 09:00 Uhr

Weltneuheit? Durchsichtige Lärmschutzwände für Ahrensburg

Die Deutsche Bahn spricht von einer Weltneuheit In Ahrensburg (Kreis Stormarn): gemeint sind die neuen durchsichtigen Lärmschutzwände an der geplanten S-Bahn-Linie 4. Die Bahn hat die Lärmschutzwände am Freitag vorgestellt. Neben der besseren Sicht sollen die Wände laut Bahn auch den Schall besser schlucken können. Die Linie soll zukünftig Hamburg mit Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) verbinden. An den Lärmschutzwänden hatte es anfangs viel Kritik gegeben, weil sie zum Teil bis zu sechs Meter hoch sein sollen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 08:00 Uhr

Vier Verletzte nach Unfall in Ostenfeld

Bei einem Unfall in Ostenfeld im Kreis Nordfriesland sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben sind zwei Autos auf der Ostenfelder Landstraße frontal ineinander gefahren, einer der Fahrer war aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr gekommen. Er wurde leicht verletzt. In dem anderen Auto kamen laut Polizei drei Insassen ins Krankenhaus, zwei mit schweren Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 08:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel siegt souverän in Erlangen

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Freitag den vierten Sieg in der Bundesliga in Serie gefeiert. Beim HC Erlangen gewannen die "Zebras" nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 37:28 (18:15). Durch den vierten Bundesliga-Sieg in Serie - es war der achte wettbewerbsübergreifend - festigten die Kieler ihren Platz in der Spitzengruppe. Weiter geht es für die "Zebras" am Dienstag gegen RK Nasice in der European League (20.45 Uhr). Bei den Kroaten hatten sie unter der Woche klar gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 08:00 Uhr

Fünfter Saisonsieg: SG Flensburg-Handewitt besiegt HSG Wetzlar

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga am Freitag den fünften Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Das Team gewann mit 36:22 (16:10) gegen die HSG Wetzlar. Der Erfolg über Wetzlar war der erste in der Liga seit Ende September. Am kommenden Dienstag tritt die SG im Rückspiel in der Gruppenphase der European League bei Tatabanya KC an. Am vergangenen Dienstag hatten die Schleswig-Holsteiner den ungarischen Club beim 44:27 klar dominiert. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 20:00 Uhr

Wetter: Freundlich und mild

Am Sonnabend löst dsich der vielfach sehr zähe Nebel- und Hochnebel auf und es wird freundlich. Mit 14 bis 17 Grad sind die Temperaturen nochmal mild. In der Nacht zum Sonntag gibt es neben klaren Abschnitten auch dichte Wolkenfelder. Im Südostteil kommen lokale Nebelfelder hinzu. In Richtung Nordfriesland gibt es in den Frühstunden etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 12, auf Helgoland 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 08:00 Uhr

