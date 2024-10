Handball-Bundesliga: THW Kiel siegt souverän in Erlangen Stand: 25.10.2024 22:57 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Freitag den vierten Sieg in der Bundesliga in Serie gefeiert. Beim HC Erlangen gewannen die "Zebras" nach einer deutlichen Leistungssteigerung mit 37:28 (18:15).

von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha lag bis Mitte des ersten Durchgangs gegen die forsch auftretenden Erlanger hinten. Mit einem Torhüter-Wechsel stabilisierte der Coach die zuvor anfällige Defensive und gab so den entscheidenden Impuls zum Erfolg. Erfolgreichster THW-Werfer war Emil Madsen mit neun Toren.

Durch den vierten Bundesliga-Sieg in Serie - es war der achte wettbewerbsübergreifend - festigten die Kieler ihren Platz in der Spitzengruppe. Weiter geht es für die "Zebras" am Dienstag gegen RK Nasice in der European League (20.45 Uhr). Bei den Kroaten hatten sie unter der Woche klar gewonnen.

Jicha bringt Mrkva für den glücklosen Wolff

In der ersten Viertelstunde war die Begegnung ein Torfestival, da weder Erlangen noch Kiel in der Abwehr präsent waren. 5:5 stand es nach neun Minuten, in der Folge setzten sich die Gastgeber auf zwei Tore ab, Antonio Metzner traf zum 7:5 (11.). Als Coach Jícha Tomáš Mrkva für den glücklosen Andreas Wolff ins Tor brachte und der Tscheche fünf Paraden verbuchte, wurde die Defensive der "Zebras" immer stabiler.

HC Erlangen - THW Kiel 28:37 (15:18) Tore Erlangen: Gömmel (8/5 Siebenmeter), Metzner (7), Bissel (6), Svensson (5), Gebala (1), Link (1)

Tore Kiel: Madsen (9/3 Siebenmeter), Duvnjak (5), Johansson (5), Pekeler (5), Bilyk (3), Dahmke (3), Ellefsen (2), Wiencek (2), Zerbe (2), Imre (1)

Zuschauer: 8.400

Und auch in der Offensive wurden die Gäste besser. Hendrik Pekeler traf in der 18. Minute zum 9:9, Eric Johansson zum 13:12 (23.) - die erste THW-Führung seit der 4. Minute, als Lukas Zerbe das 3:2 erzielt hatte. Mit 18:15 ging es in die Kabinen.

THW im zweiten Durchgang dominant

Und das Jicha-Team war auch nach Wiederbeginn gleich wieder in der Partie - und entschied diese frühzeitig. Madsen traf nach einem Anspiel von Domagoj Duvnjak per Kempa-Trick zum 26:20 (39.), Johansson erzielte mit einem gefühlvollen Dreher das 28:21 (43.). Es waren die schönsten Treffer auf dem Weg zu einem letztlich ungefährdeten Auswärtssieg des THW.

