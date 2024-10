Stand: 16.10.2024 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Privates Busgewerbe: Heute wieder landesweite Streiks

Der Warnstreik im privaten Busverkehr geht heute in ganz Schleswig-Holstein weiter. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Betriebe zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Unter ihnen sind auch Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, die für einen neuen Eisenbahn-Tarifvertrag streiken. In Kiel ist um 11 Uhr eine Demo am Hauptbahnhof geplant, zu der 1.500 Menschen erwartet werden. Der Grund für den Streik ist der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnisbusverband Nord (OVN). | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 07:00 Uhr

Ein Jahr nach der Ostsee-Sturmflut: Wie steht es um die Deiche in SH?

Am kommenden Sonntag jährt sich die Ostsee-Jahrhundert-Sturmflut zum ersten Mal. An vielen Deichen in Schleswig-Holstein sei bereits viel passiert, sagt Fabian Lücht vom Landesbetrieb Küstenschutz. Vor allem die Landesschutzdeiche seien intakt. Und auch an den Regionaldeichen wurden diverse Schutzmaßnahmen durchgeführt - noch sind aber nicht alle Teile repariert. Mit Blick auf den zukünftig ansteigenden Meeresspiegel "werden wir an den Deichen mehr machen müssen", sagte Lücht. Bei der Ostseesturmflut im Oktober 2023 waren im Land Schäden in Höhe von 200 Millionen Euro entstanden, zahlreiche Deiche wurden teilweise schwer beschädigt. In Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) kam es zum Deichbruch. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 07:00 Uhr

Ehrung junger Ehrenamtlicher im Landeshaus in Kiel

In Kiel im Landeshaus sind am Dienstagabend junge Menschen für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Sport ausgezeichnet worden. Darunter waren auch Jugendliche aus Flensburg und den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen und Mathias Hansen als Vorsitzender der Sportjugend ehrten insgesamt 60 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 26 Jahren. Sie engagieren sich ehrenamtlich zum Beispiel als Jugendsprecher, Trainer, Betreuer oder Übungsleiter. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:00 Uhr

Marschbahnstrecke: Ausbau hat laut Staatssekretär Priorität

Die Planungen für den zweigleisigen Ausbau der Marschbahnstrecke haben angeblich Priorität. Das hat der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Gero Hocker, am Dienstagabend beim Marschbahngipfel in Niebüll gesagt. Der Bundestag solle sich noch in dieser Legislaturperiode mit dem Ausbau befassen. Die etwa 200 Gäste der Veranstaltung unterschrieben eine Forderung an die Regierung, dass die Planungen bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein sollen. Hocker war extra nach Nordfriesland gekommen, weil es in den vergangenen Tagen in der Region Befürchtungen gab, dass der Ausbau der Strecke auf Eis gelegt werden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 07:00 Uhr

Haushalt für 2025 heute Thema im Landtag

Im schleswig-holsteinischen Landtag geht es heute Vormittag um den Haushalt für das kommende Jahr. Geplant ist erneut die Aufnahme eines Notkredits, um die Folgen des Krieges in der Ukraine abzufedern. Das hält FDP-Fraktionschef Christopher Vogt für verfassungswidrig. Lars Harms vom SSW hingegen unterstützt die geplante Aufnahme des Notkredits. Er setzt sich außerdem für eine Reform der Schuldenbremse und eine Vermögenssteuer ein. Die SPD unterstützt diesen Vorschlag. Die drei Parteien sind im Landtag in der Opposition. Vor drei Wochen hatte die Landesregierung von CDU und Grünen ihren rund 17 Milliarden Euro umfassenden Etat-Entwurf vorgelegt. Dabei sollen fast eine Milliarde Euro im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 06:00 Uhr

European League im Handball: Kiel und Flensburg siegen

Die Handballer des THW Kiel haben ihr Auswärtsspiel am Dienstagabend in der European League bei Vojvodina Novi Sad mit 32:28 (18:15) gewonnen. Es war der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel der "Zebras". Als nächstes müssen sie gegen Nexe Nasice (Kroatien) antreten. Auch die SG Flensburg-Handewitt gewann ihr Spiel: Beim tschechischen Vertreter HC Banik Karvina siegten die Flensburger mit 41:31 (24:11). | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken - nur vereinzelt Regen

Heute gibt es im Land eine Mischung aus Sonne und mal lockeren und mal dichteren Wolkenfeldern. An der Westküste kann es auch mal regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad und 15 Grad Celsius. Der Wind weht zunehmend mäßig, an der See gibt es starken Südostwind mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 07:00 Uhr

