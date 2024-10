Stand: 14.10.2024 08:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streiks im privaten Busgewerbe in SH werden fortgeführt

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein setzt die Gewerkschaft ver.di ihre Warnstreikwelle fort. Nach Angaben eines Sprechers soll am Montag in verschiedenen Kreisen gestreikt werden. Zum Warnstreik aufgerufen sind laut ver.di die Bechäftigten in den privaten Busunternehmen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Nordfriesland. Ver.di will mit der Aktion den Druck auf den Omnibusverband Nord erhöhen. Der Arbeitgeberverband hatte seine Zusage für den Tarifkompromis von Anfang September zurückgezogen. verdi kündigte daraufhin Warnstreiks bis kommenden Freitag an. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:00 Uhr

Sylt: Kürzungspläne gefährden Ausbau der Bahnstrecke Niebüll-Westerland

Auf die Kürzungspläne der Bundesregierung beim Bahnausbau haben Verantwortliche beim Kreis Nordfriesland entsetzt reagiert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte laut Kreisangaben angekündigt, den geplanten zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Niebüll-Westerland auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) sagte, er sei "fassungslos". Der Sprecher der Pendlerinitative Achim Bonnichsen sagte, langsam müsse man den Sylt- Pendlerinnen und -Pendlern raten, sich einen Job auf dem Festland zu suchen. Rund 5.000 Sylt-Pendler sind auf der Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland immer wieder von massiven Ausfällen und Verspätungen betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:00 Uhr

Bauarbeiten bei der AKN sorgt für Schienenersatzverkehr

Wegen Bauarbeiten fallen auf der Strecke Ulzburg-Süd-Elmshorn (Kreis Pinneberg) alle Züge aus, stattdessen sind Busse unterwegs. Auch auf der Linie A1 von Ulzburg-Süd nach Eidelstedt fahren ausschließlich Busse. Ausgenommen von den Problemen ist die Linie A2 zwischen Neumünster und Noderstedt Mitte - hier fahren die Züge. Ersatzverkehr gibts nur zwischen den Haltestellen Henstedt-Ulzburg und Ulzburg Süd. Die AKN geht davon aus, dass die Fahrten 20 bis 30 Minuten länger dauern. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:00 Uhr

Northvolt: Es hakt an vielen Stellen

Laut Quellen aus Schweden hat der Batterieproduzent Northvolt große Geldprobleme. Anders Hagerstrand von der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri sagte NDR Schleswig-Holstein, Northvolt versuche im Moment rund 176 Millionen Euro auf dem Kapitalmarkt einzusammeln, um die kommenden Monate überleben zu können. Der schwedische Journalist ist der Meinung, dass Northvolt wahrscheinlich den Standort bei Heide im Kreis Dithmarschen verlassen wird, weil sie sich voll und ganz auf die Produktion in Schweden und auf das Einsammeln von Geldern für den Standort in Skellefteå konzentrieren müssen. Christofer Haux von Northvolt hält im NDR Interview dagegen: "Heide ist ein Grundpfeiler für die Expansion." | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 06:00 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg gebrannt. Laut Feuerwehr stand der komplette Keller des Gebäudes in Flammen. Die rund 50 Helfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Feuers waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 07:00 Uhr

B206: Auto kracht bei Bad Segeberg in Haus

Auf der B206 bei Rotenhahn im Kreis Segeberg ist ein Auto am Sonntagnachmittag zuerst gegen einen anderen Wagen und dann in ein Haus gekracht. Das Gebäude ist laut Polizei einsturzgefährdet. Fünf Menschen wurden insgesamt verletzt. Die B206 war stundenlang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 05:30 Uhr

Wetter: Regnerisch und nur etwas Sonne

Heute ziehn meist viele Wolken durch, hier und da zeigt sich aber auch ein wenig Sonne. Oft bleibt es trocken, im Laufe des Tages ziehen jedoch von Nordwesten her einzelne Schauer rein, die zum Abend hin in Richtung Elbe gelegentlich etwas Regen mitbringen. Höchstwerte 11 Grad in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) bis 13 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, an der Ostsee sowie zu den Nordfriesischen Inseln bis zum frühen Nachmittag teils frischer Wind aus Südwest bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 06:30 Uhr

