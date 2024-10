AKN: Zugausfälle auf allen Linien wegen Bauarbeiten Stand: 14.10.2024 08:23 Uhr Der Bahnhof Ulzburg Süd wird umfangreich saniert. Wegen der Bauarbeiten wird es auf allen Linien der AKN Zugausfälle geben. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Pendler, die die AKN nutzen, müssen sich auf Sperrungen und längere Fahrtzeiten einstellen. Der Bahnhof Ulzburg Süd wird saniert - auf allen AKN-Linien gibt es Auswirkungen. Neben der Bauarbeiten am Bahnhof werden entlang der Strecke der Linie A3 zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) zusätzlich Arbeiten an der Infrastruktur ausgeführt. Dazu gehören unter anderem die Sanierung der Autobahnbrücke an der A23, die Erneuerung von Schienen, Bahnübergängen und Sicherungsanlagen.

Sperrung zwischen Henstedt-Ulzburg und Ulzburg-Süd

AKN Linie A1

Die Sperrung dauert bis zum 22. Oktober, 4 Uhr.

Die Züge der Linie A1 entfallen komplett.

Von den Haltepunkten Eidelstedt bis Ulzburg Süd fährt ein Ersatzverkehr im Takt der Züge.

bis fährt ein Ersatzverkehr im Takt der Züge. Die Fahrtzeit verlängert sich durch den Ersatzverkehr um 20 bis 30 Minuten.

Die Busse sind nach Angaben der AKN barrierefrei.

Eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.

Alle Informationen finden Sie in den Sonderfahrplänen für die A1 und auf der Webseite der AKN.

AKN Linie A2

Die Sperrung dauert bis zum 22. Oktober, 4 Uhr.

Der gesperrte Bereich mit einem Ersatzverkehr überbrückt.

mit einem Ersatzverkehr überbrückt. Zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd fährt die A2 in der Hauptverkehrszeit im 20-Minuten-Takt.

und fährt die A2 in der Hauptverkehrszeit im 20-Minuten-Takt. In der Hauptverkehrszeit fahren zusätzliche Expressbusse zwischen Henstedt-Ulzburg und Norderstedt Mitte .

und . Die Busse sind nach Angaben der AKN barrierefrei.

Eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.

Alle Informationen finden Sie in den Sonderfahrplänen für die A2 und auf der Webseite der AKN.

Sperrung zwischen Elmshorn und Ulzburg Süd

AKN Linie A3

Die Sperrung dauert bis zum 28. Oktober, 2:30 Uhr.

Auf der gesamten Strecke wird laut AKN ein barrierefreier Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Haltestelle Henstedt-Ulzburg wird von den Bussen nicht angefahren.

wird von den Bussen nicht angefahren. Die Mitnahme von Fahrrädern ist nicht möglich.

Alle Informationen finden Sie in den Sonderfahrplänen für die A3 und auf der Webseite der AKN.

