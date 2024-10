Stand: 09.10.2024 08:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A1: Hund sorgt für Autounfall nördlich von Neustadt

Ein Hund hat auf der A1 am Sonntagnachmittag für einen Auffahrunfall nördlich von Neustadt (Kreis Ostholstein) gesorgt. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, war das Tier vom Parkplatz Hasselburger Mühle aus einem Wohnwagen gesprungen und auf die Autobahn gelaufen. Eine 22-Jährige stoppte ihr Auto auf dem Standstreifen, um den Hund einzufangen. Ein anderer Autofahrer musste deshalb stark abbremsen. Von hinten fuhr ihm daraufhin ein Pkw ins Heck. Alle vier Insassen in den beiden Autos wurden leicht verletzt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte vorübergehend die A1 und konnte den Hund schließlich einfangen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Madsen fordert Rücktritt von Werft-Investor Windhorst

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen fordert den Rücktritt von Werften-Investor Lars Windhorst. Damit reagiert der CDU-Politiker auf anhaltende Probleme bei der FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben des Betriebsrates warten zur Zeit 80 Werftbeschäftigte wieder auf ihren Lohn für September. Madsen nannte Windhorsts Verhalten gegenüber den Mitarbeitern im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein respektlos. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:30 Uhr

Altersarmut in Schleswig-Holstein gestiegen

In Schleswig-Holstein sind mehr ältere Menschen auf staatliche Finanzhilfe angewiesen. Zum Ende des vergangenen Jahres haben laut Statistikamt Nord mehr als 25.600 Senioren, die über 65 Jahre alt sind, die sogenannte Grundsicherung bezogen - das ist ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl derer, die Anspruch darauf haben, ist laut Landesseniorenrat noch höher - viele Menschen würden sich aber schämen, zum Amt zu gehen, um Sozialleistungen zu bekommen. Der Sozialverband in Schleswig-Holstein fordert, dass das Rentenniveau angehoben wird. Wer weniger als 1.062 Euro im Monat zur Verfügung hat, sollte laut Deutscher Rentenversicherung einen Antrag auf Grundsicherung beim Sozialamt stellen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:00 Uhr

A7 bei Bordesholm ab 20 Uhr gesperrt

Autofahrer und Pendler müssen auf der A7 Richtung Flensburg von heute Abend an mehr Zeit einplanen. Laut Autobahn GmbH Nord wird die Strecke zwischen Bordesholm und Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) ab 20 Uhr bis Montagmorgen gesperrt, weil die Fahrbahn saniert werden muss. Der Verkehr wird am Autobahndreieck Bordesholm und am Autobahnkreuz Kiel-West umgeleitet.

Strompreise im Gebiet der SH Netz werden günstiger

Die Netzentgelte im Gebiet der SH Netz sinken mit dem kommenden Jahr um etwa 30 Prozent. Das hat der Betreiber am Dienstag mitgeteilt. Damit werden die Stromkunden um rund 4,5 Cent pro Kilowattstunde jährlich entlastet. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sagte, der unermüdliche Einsatz vieler Akteure habe sich gelohnt - damit würden die Kosten für den Netzausbau bundesweit gerechter verteilt. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:00 Uhr

Zeugen gesucht nach Schüssen in Trittau

Nach Schüssen in Trittau (Kreis Stormarn) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen. Ein Unbekannter hatte am Montagabend laut Polizei in einem Wohngebiet mehrfach auf einen 32-jährigen Mann geschossen, der aber unverletzt blieb. Kurz danach fuhr ein silberner Wagen vom Tatort weg. Die Polizei vermutet, dass der mutmaßliche Täter darin saß. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:00 Uhr

Kiel und Flensburg in European League gestartet

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind erfolgreich in die European League gestartet. Die Kieler haben am Dienstagabend gegen den spanischen Club BM Torrelavega einen 32:27-Heimsieg gefeiert. Zuvor hatte sich schon die SG Flensburg-Handewitt zu Hause souverän gegen den kroatischen Club MRK Sesvete durchgesetzt mit 42:25. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken mit schauerartigem Regen

Heute ist es bedeckt bis stark bewölkt mit teils schauerartigem Regen. Vor allem nahe der Nordsee kann es auch einzelne Gewitter geben. Die Temperaturhöchstwerte liegen um 16 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 06:00 Uhr

