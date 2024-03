Sportvereine in SH: Mehr Kinder und Jugendliche als vor der Pandemie Stand: 12.03.2024 12:00 Uhr Sportvereine im Land haben im vergangenen Jahr rund 25.000 Mitgliedschaften dazugewonnen. Laut dem Landessportverband (LSV) sind nach der Corona-Pandemie zahlreiche Menschen in die Vereine zurückgekehrt. Besonders groß ist der Zuwachs bei Kindern bis sechs Jahren.

Der positive Trend bei den Mitgliedschaften in Sportvereinen setzt sich weiter fort - bereits seit 2022 steigen die Zahlen. Auch zum Stichtag am 1. Januar 2024 verzeichneten die Vereine im Land noch einmal 25.764 neue Mitgliedschaften gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein Plus von 3,37 Prozent. Insgesamt sind 789.604 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in einem Sportverein angemeldet.

Insgesamt nehmen eine Million Menschen an Angeboten teil

Dazu kommen laut LSV noch rund 250.000 Menschen, die zum Beispiel an einzelnen Kursen und anderen alternativen Formaten teilnehmen sowie von Vereinen organisierte Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen oder Betrieben, die nicht in der Statistik auftauchen. "Damit bewegen wir über eine Million Menschen in den im LSV organisierten Vereinen", sagt LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen. Er freut sich, dass es nach der schwierigen Phase der Corona-Pandemie weiter aufwärts geht.

Zehn Prozent mehr Mitglieder bei den unter Sechsjährigen

Besonders groß ist der Zuwachs bei Kindern und Jugendlichen. Allein in der Altersgruppe der unter Sechsjährigen ist die Zahl der Mitgliedschaften um mehr als zehn Prozent gestiegen. Insgesamt liegt der Anstieg der Mitgliedschaften in der Altersklasse bis 18 Jahren bei fast sechs Prozent. Es sei erfreulich, dass sich nochmals mehr Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen bewegen, sagte LSV-Präsident Tiessen - sogar mehr als vor der Pandemie. Vor allem die Jüngsten hätten während der Corona-Beschränkungen unter Bewegungsmangel gelitten. "Gerade für deren Entwicklung sind ausreichende Bewegung, Spiel und Sport elementar", so Tiessen. Auch in fast allen anderen Altersgruppen stiegen die Mitgliederzahlen. Bei den 27- bis 40-Jährigen gab es zum Beispiel ein Plus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei den über 60-Jährigen sind es 2,33 Prozent. Nur bei den 19- bis 27-Jährigen gab es einen minimale Rückgang von 0,49 Prozent gab.

Weitere Informationen Vereine am Limit: Statt Sport nur Warteliste für Kinder Fast jeder Kreis ist betroffen: Kindersportkurse sind voll. Hallen und Trainer fehlen, Vereine führen Wartelisten. mehr

Übungsleiter und Ehrenamtliche gesucht

"Viele Menschen sind in die Vereine zurückgekehrt oder haben den organisierten Sport neu für sich entdeckt", so der LSV-Präsident. Durch die gestiegene Nachfrage würden nun auch mehr Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie ehrenamtlich Engagierte gebraucht. Der Landessportverband hofft, dass durch den positiven Trend bei den Mitgliederzahlen nun auch ehrenamtliche Funktionen in den Sportvereinen attraktiver werden.

Großer Zuwachs bei Darts, Basketball und Judo

Bei den einzelnen Sportarten hatte Darts die größten Zuwächse zu verzeichnen: Hier hat sich die Zahl der Mitgliedschaften mit einem Plus von 91 Prozent fast verdoppelt. Dahinter folgt Basketball, dort steigen die Mitgliederzahlen um rund 15 Prozent, bei Judo um fast zwölf Prozent. In absoluten Zahlen haben Turnvereine mit insgesamt mehr als 174.000 die meisten Mitglieder, auf Platz zwei liegt Fußball mit rund 125.500, dahinter folgen Tennis (46.725 Mitglieder), Handball (38.851) und Pferdesport (35.646).

Rund 2.500 Sportvereine in SH

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein rund 2.500 Sportvereine im Landessportverband organisiert. Die größten sind der Verein für Freizeit- und Gesundheitssport an der Uni Kiel mit mehr als 7.600 Mitgliedern, der Kieler MTV mit fast 5.800 Mitgliedern und der Elmshorner MTV mit rund 5.500 Mitgliedern - mit 5.435 Mitgliedern folgt der VfL Pinneberg vor dem TSB Flensburg (5.207).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport