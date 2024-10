Stand: 01.10.2024 07:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Langer Stau auf B76 in Kiel: Lkw liegen geblieben

Am Dienstagmorgen hat es sich auf der B76 in Kiel lange gestaut. Auf der Straße in Richtung Eutin war ein Autotransporter liegen geblieben. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig, erklärte die Polizei. Da der Lkw auf dem einspurigen Abschnitt stand musste die Straße zwischen Ostring und Wellsee am Morgen für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zur A215, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 07:00 Uhr

Deutsche Umwelthilfe fordert Förderstopp auf Bohrinsel Mittelplate

Die Deutsche Umwelthilfe legt Widerspruch gegen die Ölförderung auf der Bohrinsel Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer vor Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ein. Der Verein kritisiert, dass die Auswirkungen auf die Umwelt nicht ausreichend geprüft worden seien. Es fehle eine Verträglichkeitsprüfung gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Das habe eine Anfrage der Deutschen Umwelthilfe an das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ergeben. Solange diese nicht vorliege dürfte der Betrieb nach deutschem und europäischem Naturschutzrecht unzulässig sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 07:00 Uhr

Kiel: Feuer bei Möbel Höffner

Am Montag ist die Feuerwehr Kiel zu einem Großeinsatz bei Möbel Höffner ausgerückt. Am Abend hatte ein Mitarbeiter im Dachbereich des Möbelhauses den Brand bemerkt. Laut Feuerwehr brannte eine Isolierung hinter einer Blechverkleidung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da das Geschäft zu diesem Zeitpunkt gerade geschlossen wurde, konnte das Gebäude schnell geräumt werden. Niemand wurde verletzt. Insgesamt waren 110 Feuerwehrleute vor Ort. Vorübergehend sperrte die Polizei die Zufahrtsstraßen zu dem Möbelhaus im Bereich Westring ab. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:30 Uhr

Parteitag der CDU Schleswig-Holstein beginnt

Die CDU Schleswig-Holstein trifft sich heute zu einem Parteitag in Neumünster. Im Mittelpunkt stehen die Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In einem Leitantrag geht es unter anderem um Bürokratieabbau und Entlastungen für Landwirtinnen und Landwirte. Auch der Wolf ist Thema: Die Union will die Tiere generell bejagen lassen, um ihre Anzahl zu begrenzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:30

Tarifabschluss für private Busunternehmer widerrufen

Der Omnibusverband Nord hat den Tarifabschluss für die Beschäftigten privater Busunternehmen in Schleswig-Holstein widerrufen. Dadurch droht Pendlern und Schülern wieder Busausfälle durch Warnstreiks. Der Grund für die Widerrufung sei, dass die Gegenfinanzierung fehle. Man sei davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für den ÖPNV im Land erhöht werden. Stattdessen ist der Nahverkehr überraschend auf einer Streichliste gelandet, so ein Sprecher des Verbandes. Ver.di spricht von einer Unverschämtheit. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:00

Eckernförde: Forschungsschiff „Planet“ wird Führungsschiff in der Ägäis

Das zivile Forschungsschiff "Planet" beteiligt sich an einer Nato-Mission in der Ägäis. Das Schiff soll heute vom Marinestützpunkt Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auslaufen, teilte die Marine mit. Die Nato-Mission hat das Ziel, die Flüchtlingsströme dort zu reduzieren. Das Forschungsschiff soll vor allem als Einsatzplattform genutzt werden. Die "Planet" sei hervorragend für die Nato-Mission geeignet, da sie lange auf See bleiben könne, viel Platz biete und über die notwendigen Fernmeldemittel verfüge. Sie ist dem 3. Minensuchgeschwader als Leitverband unterstellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:00

Trotz Stellenstreichungen: Northvolt kommt nach Dithmarschen

Trotz der Stellenstreichungen in Schweden will sich Northvolt weiterhin im Kreis Dithmarschen ansiedeln. Das bekräftigte ein Vertreter des Batterieherstellers am Montagabend in Heide vor rund 70 Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung. Der Kreis hatte zum jährlichen Wirtschaftsgespräch eingeladen. Bei dem Treffen wurde auch über die Gewinnung von Fachkräften gesprochen. Der Kreis wolle ein Welcome Center einrichten, das internationale Arbeiter unter anderem durch Behördengänge lotst, erklärt Landrat Torben Schütt. Außerdem soll ein Kreismarketing dafür sorgen, dass sich die Region international gut darstellt. Die Mehrheit der Unternehmer sieht in Northvolt keinen Konkurrenten auf dem Arbeitskräftemarkt, so das Ergebnis des Wirtschaftsgesprächs. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 06:00

Wetter: Viele Wolken, ab und zu Regen und teils stürmisch

Heute ist es oft stark bewölkt bis bedeckt - zeitweise fällt Regen, vereinzelt mit Blitz und Donner. Daneben gibt es im späteren Verlauf auch trockene Abschnitte und kurze Aufhellungen sind möglich. Die Höchstwerte erstrecken sich von 11 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 14 Grad Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht ein mäßiger Wind, an der See weht ein frischer bis starker Südost- bis Ostwind mit stürmischen Böen. Von Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis zur Flensburger Förde sind örtlich Sturmböen möglich. An der Ostseeküste werden heute erhöhte Wasserstände erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 07:00 Uhr

