Stand: 11.09.2024 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nordbahn: Züge zwischen Hamburg und Itzehoe fahren wieder

Seit heute morgen vier Uhr fahren die Züge der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe (Kreis Steinburg) sowie Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) wieder weitgehend nach Plan. Laut Nordbahn gab es am Morgen vereinzelt Ausfälle. Am Dienstag hatte es noch auf den Linien RB 61 und RB 71 große Einschränkungen gegeben, viele Verbindungen zwischen Hamburg und Itzehoe fielen aus, zwischen Elmshorn und Wrist fuhren gar keine Züge. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 07:00 Uhr

Deichabschnitte wegen Blauzungenkrankheit gesperrt

Einige Deichabschnitte in Schleswig-Holstein werden in den kommenden Wochen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Grund dafür ist laut Landesbetrieb für Küstenschutz die Blauzungenkrankheit, die sich unter Schafen im Land immer weiter ausbreitet. Durch die Sperrungen sollen die krankheitsgeschwächten Tiere auf den Deichen weniger Stress haben. Bislang ist nur ein Deichabschnitt auf der Halbinsel Nordstrand im Kreis Nordfriesland betroffen, weitere sollen laut Landesbetrieb für Küstenschutz aber folgen. Schilder sollen dann auf die Sperrungen hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Blauzungenkrankheit in SH breitet sich aus: Deiche werden gesperrt Der Landesbetrieb für Küstenschutz will einzelne Abschnitte für Radfahrer und Fußgänger dicht machen, um geschwächte Tiere zu schonen. mehr

Größtes Klärwerk Schleswig-Holstein ist fertiggestellt

Nach zehnjähriger Bauzeit ist der Umbau des größten Klärwerks Schleswig-Holsteins in Hetlingen (Kreis Pinneberg) fertiggestellt. Dort wurden vor allem die alten Becken aus den 60er und 70er Jahren im laufenden Betrieb ersetzt. Laut Klärwerksleitung eine besondere Herausforderung - da dort pro Sekunde rund 1.000 Liter Abwasser ankommen. Teile der alten Bauwerke waren asbesthaltig und mussten unter besonderen Auflagen entfernt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 34,5 Millionen Euro. Angeschlossen sind rund eine halbe Million Haushalte aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg sowie aus dem Nordwesten Hamburgs. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 06:30 Uhr

Feuer in Autowerkstatt in Hennstedt gelöscht

Der Brand in einer Autowerkstatt in Hennstedt im Kreis Dithmarschen ist gelöscht: Nach Angaben der Feuerwehr laufen jetzt Aufräumarbeiten. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Gastank am Gebäude sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatten die Löscharbeiten zusätzlich erschwert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 07:30 Uhr

Auto auf A7 überschlägt sich mehrfach

Dienstagabend hat sich auf der A7 bei Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ein Auto mehrfach überschlagen. Laut Polizei ist es zunächst gegen die Mittelplanke gefahren. Warum ist noch unklar. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, die Beifahrerin leicht. Die Autobahn war zwischen Tarp und Flensburg etwa zwei Stunden lang vollgesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 06:00 Uhr

Nach Bahnchaos in SH: Kritik von Pro Bahn und Minister Madsen

Nach dem Brand eines E-Busses am Bahnhof Elmshorn (Kreis Pinneberg) und massiven Einschränkungen im Bahnverkehr hat die Bahn mitgeteilt, dass der Betrieb ab Mittwoch wieder reibungslos laufen soll. Der Knotenpunkt in Elmshorn war bereits am Dienstagmorgen wieder freigegeben werden. Nach den tagelangen Ausfällen gibt es aber Kritik. So fordert zum Beispiel der Fahrgastverband Pro Bahn, dass es mehr Ausweichstrecken für Züge geben müsste: zum Beispiel zwischen Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster sowie zwischen Jübek und Husum. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 20:00 Uhr

Weitere Informationen Nach Bahnchaos in SH: Kritik von Pro Bahn und Minister Madsen Der Fahrgastverband Pro Bahn wundert sich darüber, dass das Nadelöhr in Elmshorn seit Jahrzehnten nicht beseitigt wurde. mehr

Wetter: Regnerisch mit kurzen Gewittern

Heute beginnt der Tag vor allem zwischen Hamburg und Lübeck regnerisch. Ansonsten wechseln sich von der Nordsee her Bewölkung, Schauer und kurze Gewitter ab. Teilweise kommt auch Graupel dazu. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 9. September und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 07:30 Uhr