Punk-Protestcamp auf Sylt zu Ende Stand: 01.09.2024 17:09 Uhr Seit 2022 treffen sich Punks aus ganz Deutschland auf Sylt, um für Solidarität und gegen Kapitalismus zu protestieren. Eine Sylterin hat eine Petition gestartet, um solche Camps in Zukunft zu verhindern.

Das diesjährige Protestcamp auf der Festwiese im Gewerbegebiet nahe dem Flughafen Tinnum auf Sylt endet heute. Der Unmut bei den Inselbewohnerinnen und -bewohnern darüber hingegen noch lange nicht. Eine Sylterin hat Mitte August eine Online-Petition gestartet. Die Petition richtet sich an Nordfrieslands Landrat Florian Loranzen (CDU) und will verhindern, dass weitere solcher Camps auf der Insel entstehen.

Petition läuft noch fünf Monate

Laut dpa haben bis heute Mittag knapp 1.400 Menschen unterzeichnet. Davon sind 800 Personen Bewohner der Insel. Noch etwa fünf Monate kann die Petition unterschrieben werden. Doch bereits jetzt ist die Mindestanzahl erreicht und der Kreis muss sich der Sache annehmen. Ob ein weiteres Protestcamp damit verhindert werden kann, ist fraglich. Laut Kreis müsste dafür zum Beispiel die öffentliche Sicherheit gefährdet sein.

Punks müssen bald Gelände räumen

Seit dem 22. Juli 2024 hatten die Punks am Gewerbegebiet in der Nähe vom Flughafen in Tinnum zum dritten Mal campiert und unter anderem Konzerte und politische Aktionen veranstaltet. Bis zum 6. September haben die Organisatoren Zeit, die Festwiese zu räumen.

Proteste seit zwei Jahren

2022 haben sich zum ersten Mal Punks zu einem Protestcamp auf dem Rathausmarkt in Westerland versammelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten damals nach eigener Aussage für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Nach einigen Beschwerden und einem Gerichtsbeschluss haben die Demonstranten den Platz schließlich geräumt. Ein Jahr später durfte das Camp seine Zelte dann in der Nähe der Festwiese und des Flughafens Tinnum aufschlagen.

