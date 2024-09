Stand: 10.09.2024 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Busbrand in Elmshorn: Bahnverkehr normalisiert sich

Nach dem Busbrand in Elmshorn (Kreis Pinneberg) normalisiert sich nach Angaben der Bahn der Zugverkehr in Schleswig-Holstein wieder: Der erste durchfahrende Zug von Flensburg nach Hamburg ist um kurz nach vier losgefahren, in Kiel startete da der erste Regionalexpress Richtung Hamburg. Bis es bei den Zügen der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe und Wrist wieder normal läuft, soll es noch bis 14 Uhr dauern, so ein Sprecher der Nordbahn. gesagt. Die Marschbahn, also die Züge zwischen Hamburg und Sylt, wird erst wieder morgen regulär fahren: Hinter Itzehoe war es zu einem weiteren Kabelschaden gekommen. Zu den Ursachen ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 07:00 Uhr

Prozessbeginn gegen Betreiber von Kinderpornoring

Am Vormittag startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Betreiber eines Kinderpornorings. Der Mann aus Tornesch (Kreis Pinneberg) soll den Ring bandenmäßig im Darknet betrieben haben. Dort soll der Angeklagte als Moderator auch zur Weiterverbreitung und weiterem Teilen von Inhalten aufgefordert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Verbreitung, Erwerb und Besitz von Darstellungen von Kindesmissbrauch vor. Der Mann sitzt derzeit in Itzehoe in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren im im Februar auf die Spur gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:00 Uhr

Meezen: Brand in Einfamilienhaus

In Meezen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten am frühen Morgen Nachbarn Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Gebäude brenne in voller Ausdehnung, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Freiwillige Feuerwehren aus Meezen und den umliegenden Gemeinden seien vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:30 Uhr

Northvolt: Details zu Entwicklung in Heide sollen im Herbst kommen

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat einen Sparkurs und Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen hatte am Montag erste Ergebnisse seiner Strategieüberprüfung bekanntgegeben. Ziel sei es, das Kerngeschäft in Schweden zu stärken. An dem Werk in Heide (Kreis Dithmarschen) in Schleswig-Holstein hält Northvolt weiter fest, es könne jedoch zu Verzögerungen kommen. Details dazu soll es im Herbst geben. Ein Sprecher betonte, man stehe zum Standort bei Heide und sei in engem Kontakt mit der Landes- und Bundesregierung sowie den kommunalen Vertretern vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:00 Uhr

Diako Flensburg schreibt weiterhin rote Zahlen

Gut ein Jahr nach Insolvenz und Neustart schreibt das Diako-Krankenhaus in Flensburg weiterhin rote Zahlen. Erst für 2025 erwartet Geschäftsführer John Nähtke ein positives Ergebnis, denn das Defizit schrumpft: Von deutlich mehr als zehn Millionen Euro auf eine noch sehr grob geschätzte Größenordnung von vier Millionen könnte es laut Diako in diesem Jahr sinken. Vor allem der weitgehende Verzicht auf Leiharbeitskräfte stopft die Löcher in der Kasse. Jetzt muss eigenes Personal aufgestockt werden, was laut Nähtke gelingt. Außerdem ist noch ein Teil der Operationssäle geöffnet, was bei weniger dringenden Operationen aber auch die Wartezeiten verlängert. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:00 Uhr

Kiellauf: Bilanz der Stadt nach Todesfall

Nach dem Todesfall beim Kiellauf am Sonntag haben Stadt, Veranstalter und Feuerwehr diskutiert, wie in Zukunft mit Sportveranstaltungen an heißen Tagen umzugehen ist. Die hohen Temperaturen in Kiel erschwerten den Lauf für die rund 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt verzeichnete die Stadt 100 Einsätze für die Rettungskräfte. 20 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht und ein 37-jähriger Mann verstarb nach Reanimation. Nach NDR Informationen gab es bei dem Mann gesundheitliche Vorbelastungen. Laut Stadt wurde zeitweise auch ein Abbruch der Veranstaltung diskutiert - wegen der potenziellen Folgerisiken habe man sich aber dagegen entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft bei bis zu 19 Grad

Am Dienstag ist es meist bewölkt, am meisten Sonne gibt es in den südlichen Landesteilen. Von der Westküste breitet sich ab dem Vormittag schauerartiger, teils auch gewittriger Regen aus. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Flensburg und bis 19 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen). Der Wind weht frisch, vor allem an den Küsten auch mit stürmischen Böen. An der Nordsee sind nachmittags Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 06:00 Uhr

