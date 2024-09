Stand: 06.09.2024 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brennender E-Bus in Elmshorn: Einschränkungen bei der Bahn bis Sonnabend

Bahnreisende müssen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wohl bis Sonnabend mit Einschränkungen rechnen. Dort war gestern in der Unterführung in der Nähe des Bahnhofs ein Akku-Bus in Brand geraten. Dadurch wurde ein wichtiges Stellwerk beschädigt. Laut eines Bahnsprechers ist die Reparatur des Stellwerks sehr aufwändig. Unter anderem fahren deshalb keine Züge von Kiel direkt nach Hamburg. Reisende sollen aus diesem Grund über Lübeck fahren. Zwischen Hamburg und Itzehoe beziehungsweise Wrist fahren gar keine Züge. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Bahn-Knotenpunkt Elmshorn wohl bis Sonnabend gesperrt Nach dem Brand eines E-Busses in einer Unterführung hat die Deutsche Bahn den Zugverkehr über Elmshorn vorerst eingestellt. Ein Stellwerk ist kaputt. mehr

Kiel: Prozessauftakt gegen falschen Polizisten

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein falscher Polizist verantworten. Laut Anklage sollen Komplizen des 24-Jährigen vor allem ältere Menschen am Telefon unter Druck gesetzt haben, der Angeklagte soll sich dann als Polizist ausgegeben und Geld und Schmuck bei den Opfern abgeholt haben. Der entstandene Schaden liegt bei zwei Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 06:00 Uhr

Haushaltsklausur: SPD und SSW warnen vor Kürzungen im sozialen Bereich

Um den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr festzulegen, trifft sich das Kabinett heute zur Haushaltsklausur. Ende September soll der Entwurf dann erstmals im Landtag diskutiert werden. DieRegierung muss 200 Millionen Euro einsparen. Gaby Schäfer, Präsidentin des Landesrechnungshofes, sieht vor allem bei Personalausgaben und Förderprogrammen Einsparpotenzial. Die Landesregierung will sich nicht konkret äußern, bevor der Haushaltsentwurf steht. Die CDU-Fraktion nennt allerdings Bildung, Infrastruktur und neue wirtschaftliche Impulse als Schwerpunkte, es soll aber auch konsequent gespart werden. Die Oppositionsfraktionen fordern höhere Ausgaben für Bildung. SPD und SSW warnen zudem vor Kürzungen im sozialen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Schwarz-Grün in SH: Der schwere Weg zum Haushalt 2025 CDU und Grüne wollen bis Ende September ihren Etatentwurf auf den Weg bringen - und müssen dabei 200 Millionen Euro einsparen. mehr

THW Kiel verliert 27:32

Der THW Kiel hat seinen Saison-Auftakt in der Handball Bundesliga verloren. 27:32 stand es am Ende bei den Rhein-Neckar Löwen. Bester THW Torschütze war Neuzugang Emil Madsen mit zehn Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Heiter und trocken

Weitere Informationen Wiencek-Rot nach 45 Sekunden - Auftaktpleite für THW Kiel bei Löwen Der Rekordmeister verlor im ersten Spiel der neuen Handball-Bundesligasaison 27:32. Die "Recken" kassierten gegen Gummersbach eine Heimpleite. mehr

Am Tag ist es überwiegend heiter. Phasenweise ist es auch sonnig. Vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad in Staberdorf auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 25 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und 30 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 5. September und die folgenden Tage. 2 Min

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 6. September und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2024 | 07:00 Uhr