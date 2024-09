Stand: 05.09.2024 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gewerkschaft: Immer mehr Gewalt gegen JVA-Beamte

Laut dem Bund der Strafvollzugsbediensteten in Schleswig-Holstein (BSBD) hat Gewalt gegen JVA-Beamte im Land zugenommen. Offizielle Statistiken zu allen Attacken gibt es nicht - viele Beamte berichten nach Angaben des BSBD jedoch, dass Beleidigungen, Drohungen oder körperliche Angriffe mittlerweile zum Alltag gehören. Im Vergleich zu früher seien die Inhaftierten unberechenbarer, aggressiver geworden. Gründe sind demnach zum Beispiel synthetische Drogen. Laut Gewerkschaft gibt es zudem immer mehr Inhaftierte mit schizophrenen Erkrankungen. Viele Verfahren gegen Häftlinge würden wegen Geringfügigkeit eingestellt, kritisiert der stellvertretende Landesvorsitzende vom BSBD, Henry Malonn. Er fordert eine konsequentere Strafverfolgung und vom Land eine bessere Ausstattung der Beamten, etwa mit Körperschutzanzügen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

Raketenabwehrsystem in Todendorf in Dienst gestellt

Auf dem Truppenübungsplatz Todendorf im Kreis Plön haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ein neues Luftverteidigungssystem in den Dienst gestellt. Es soll Teil eines europäischen Abwehrschilds werden. Todendorf wird damit zum Zentrum der Luftverteidigung der Bundeswehr. Von 2026 an sollen dort außerdem Soldatinnen und Soldaten aus ganz Europa an dem System ausgebildet werden. Seit einem Jahr lernen bereits ukrainische Soldaten den Umgang mit dem System. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

Handball: THW Kiel und Flensburg starten in die Bundesliga-Saison

Zum Saisonbeginn in der Handball-Bundesliga startet der THW Kiel mit einem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach dem enttäuschenden vierten Tabellenplatz will der THW Kiel diesmal wieder oben mitspielen und hat sich mit Nationaltorhüter Andreas Wolf prominent verstärkt. Allerdings fehlen mindestens vier Spieler wegen Verletzungen längerfristig. Bei der SG Flensburg-Handewitt dagegen sind vor dem Heimspiel am Freitag gegen Erlangen alle Spieler gesund. Trainer Nicolai Krickau kündigt zwar keinen Titel an, aber verspricht, dass seine Mannschaft besser spielen wird als in der vergangenen Saison, die mit Platz drei auch nicht den Erwartungen entsprach. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

Gewitter in SH: Blitz schlägt in Haus ein

Gewitter haben am Mittwochabend für etwa 50 Einsätze von Feuerwehr und Rettungskräften im Land gesorgt. Betroffen waren die Kreise Pinneberg und Segeberg. In Norderstedt rückten die Helferinnen und Helfer nach einem Blitzschlag in ein Wohnhaus aus. Zwei Bewohner erlitten einen Schock. Sie wurden laut Feuerwehr untersucht. Ansonsten gab es vereinzelt vollgelaufene Keller oder überspülte Straßen, aber keine nennenswerten Schäden, berichten die Leitstellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne, aber auch Wind bei bis zu 31 Grad

Heute Morgen kann es zunächst noch Frühnebel geben. Nachdem sich dieser aufgelöst hat, gibt es viel Sonne und nur wenige Wolken, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad in Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) und bis 31 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Im Verlauf des Tages wird der Wind mäßiger bis frischer mit starken, an der See auch stürmischen Böen.

