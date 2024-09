Stand: 05.09.2024 10:12 Uhr Strandparken in St. Peter-Ording soll einfacher werden

Ab kommenden März soll das Strandparken in St. Peter-Ording einfacher und schneller werden. Dank eines neuen kamerabasierten Parksystems ist zukünftig auf dem Weg an den Strand kein Anhalten am Kassenhaus mehr notwendig, so die Tourismuszentrale.

Spezialkameras erkennen Pkw-Kennzeichen

Bislang hat es vor allem in der Hauptsaison häufiger Staus gegeben, die teilweise bis auf die Bundesstraße in Richtung Tating reichten. Mit dem neuen System sollen die Autos einfach durchfahren können, weil Spezialkameras die Kennzeichen erkennen und die Bezahlung der Parkgebühren dann über mehreren Kassenautomaten, über etablierte Park-Apps und über eine spezielle Website möglich ist.

Teil des Gesamtkonzept "Digitalisierung der Strände"

Nils Stauch von der Tourismuszentrale erklärt, das System sei Teil des Gesamtkonzepts "Digitalisierung der Strände". Dazu sollen zum Beispiel auch digitale Gefahrenwarnsysteme an den Strandübergängen gehören, also Outdoor-Bildschirme, die etwa über höher auflaufende Fluten informieren. Einen Prototypen gibt es bereits an der Seebrücke im Ortsteil Bad.

